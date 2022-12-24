В Белгородской области с полей до сих пор не убрали по 15% сои и кукурузы

Как отметила заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина, в текущем году на Белгородчине сложились аномальные погодные условия. Наблюдалась длительная затяжная весна с длительными положительными температурами и высоким уровнем осадков. В связи с чем белгородские аграрии приступили к посевным работам на две-три недели позже обычного срока.