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В Белгородской области с полей до сих пор не убрали по 15% сои и кукурузы

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
Это связано с аномальными погодными условиями. Также на сегодняшний день в Белгородской области посеяно всего 68% от планируемой площади озимых культур.

Как отметила заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина, в текущем году на Белгородчине сложились аномальные погодные условия. Наблюдалась длительная затяжная весна с длительными положительными температурами и высоким уровнем осадков. В связи с чем белгородские аграрии приступили к посевным работам на две-три недели позже обычного срока.

Далее сдвинулся срок уборки сельскохозяйственных культур. Осень также выдалась крайне неблагоприятной. В связи с чем в сентябре текущего года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков практически во всех муниципалитетах региона ввёл режим ЧС.

Всё это, конечно, не могло не отразиться на сроках уборки поздних сельскохозяйственных культур и на нормальном севе озимых культур. В настоящее время посеяно всего 68% от планируемой площади озимых культур. До сих пор в полях остаются неубранными по 15% сои и кукурузы. Это обусловлено, в  том числе, не только близостью к границе, но и погодными условиями, которые не позволили вовремя убрать сельскохозяйственные культуры.
Елена Никитина

Никитина добавила, что качество этих культур тоже оставляет желать лучшего.

В условиях повышенной влажности происходит интенсивное развитие грибных заболеваний. А это чревато появлением микотоксинов, продуктов метаболизма грибов, уже в конечной зерновой продукции. Поэтому особое внимание уделяется обеспечению пищевой и кормой безопасности такого зерна.
Елена Никитина

 

Белгородские аграрии приступили к севу ранних яровых культур
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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Россельхознадзор белгородской области#Сев#Озимые культуры#Соя
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