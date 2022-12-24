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В Белгородском районе 14-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете

Сегодня, 16:44
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в селе Щетиновка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В селе Щетиновка Белгородского района произошёл несчастный случай: 14-летний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. В тяжёлом состоянии его положили в реанимацию.

Об инциденте в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он также напомнил, что подозрительные предметы не стоит брать в руки, и попросил родителей провести беседу со своими детьми.

Нужно уделить особое внимание детям: где они находятся и чем занимаются. Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем — лишнее тому доказательство. Из-за постоянных обстрелов наших приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу звонить по номеру единой диспетчерской службы — 112.

Вячеслав Гладков рассказал о состоянии мальчика, в руках которого подорвался дрон ВСУ
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#Александра Склярова#Происшествия#Операция на Украине#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Пострадавший#Детонация боеприпаса
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