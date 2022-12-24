В Белгородском районе 14-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете

В селе Щетиновка Белгородского района произошёл несчастный случай: 14-летний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. В тяжёлом состоянии его положили в реанимацию.