В Белгородском районе 14-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете

В селе Щетиновка Белгородского района произошёл несчастный случай: 14-летний подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация. Подростка доставили в областную детскую больницу с травматическим повреждением стопы и лица. В тяжёлом состоянии его положили в реанимацию.
Об инциденте в своём Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Он также напомнил, что подозрительные предметы не стоит брать в руки, и попросил родителей провести беседу со своими детьми.
Нужно уделить особое внимание детям: где они находятся и чем занимаются. Детское любопытство может привести к трагедии. Сегодняшний случай с Михеем — лишнее тому доказательство. Из-за постоянных обстрелов наших приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что при обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу звонить по номеру единой диспетчерской службы — 112.