Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде пройдут предновогодние ярмарки

Сегодня, 05:22
Фото: Bel.ru
Купить продукты по низким ценам можно 24 и 25 декабря, сообщили в пресс-службе правительства области.

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что предновогодние ярмарки пройдут 24 и 25 декабря.

Желающие белгородцы смогут приобрести на ярмарках продукции областных фермерских и личных подсобных хозяйств по доступным ценам. Например, молочную, мясную и рыбную продукции, колбасные и кондитерские изделия, фрукты, овощи и многое другое.

Ярмарка «Южная» будет работать с 09:00 до 15:00 по улице Костюкова, 39.

Напомним, что предновогодние ярмарки с продуктами по доступным ценам также будут открыты в нескольких муниципальных образованиях региона. 

В белгородских муниципалитетах проведут новогодние ярмарки
Узнать подробнее
Читайте также:
Аэропорт в Белгороде не откроется на Новый годКак выбрать живую или искусственную ёлку на Новый годГде можно встретить Новый год в Белгороде?Салаты на Новый год: в какую сумму белгородцам обойдутся оливье и селёдка под шубой
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Новый год#Белгород#Ярмарка
Подпишитесь
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
Вчера, 09:07
В колхозе им. Горина и филиале «Тамбовского бекона» снизили статусы биобезопасности
Вчера, 13:57
В Белгороде погибла школьница
Вчера, 13:12
Белгородцы испугались последствий яркой подсветки телевышки
Вчера, 17:36
Белгородцам предложили купить запрещённую пиротехнику в Ленте со скидкой
Вчера, 18:28
Где не купишь алкоголь после 16:00 в Белгородской области: смотрите на карте «Бел.Ру»
Вчера, 14:21