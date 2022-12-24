В Белгороде пройдут предновогодние ярмарки

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что предновогодние ярмарки пройдут 24 и 25 декабря.
Желающие белгородцы смогут приобрести на ярмарках продукции областных фермерских и личных подсобных хозяйств по доступным ценам. Например, молочную, мясную и рыбную продукции, колбасные и кондитерские изделия, фрукты, овощи и многое другое.
Ярмарка «Южная» будет работать с 09:00 до 15:00 по улице Костюкова, 39.
Напомним, что предновогодние ярмарки с продуктами по доступным ценам также будут открыты в нескольких муниципальных образованиях региона.