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«Слово» — всё: вывеску на историческом здании в Белгороде закрасили

Сегодня, 07:17
Фото: телеграм-канал "Будни Хахалева"

В Белгороде закрасили «Слово»: вывеску на историческом здании обещали сохранить

Ещё летом новый арендатор обещал оставить эту частичку истории, но уже в декабре «Слово» в центре города покрыли штукатуркой.

Вечером 23 декабря стало известно, что вывеску «Слово» на доме № 53 на Гражданском проспекте заштукатурили. Фото появилось в телеграм-канале «Будни Хахалева».

Сохранить её просили жители Белгорода, когда узнали, что вместо одноимённого магазинчика советских времён здесь появится новое кафе. Летом сообщалось, что арендатор пошёл навстречу белгородцам и обещал сохранить частичку истории. Но что-то, видимо, пошло не так. «Слова» больше нет.

Правда, о том, что вывеску сохранят, писал тогда ещё мэр города Антон Иванов, который покинул свою должность 31 октября. Власть в городе сменилась и решения тоже поменялись?

Фото: телеграм-канал "Будни Хахалева"
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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Слово#Кафе#История
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