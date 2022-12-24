«Слово» — всё: вывеску на историческом здании в Белгороде закрасили

Вечером 23 декабря стало известно, что вывеску «Слово» на доме № 53 на Гражданском проспекте заштукатурили. Фото появилось в телеграм-канале «Будни Хахалева».
Сохранить её просили жители Белгорода, когда узнали, что вместо одноимённого магазинчика советских времён здесь появится новое кафе. Летом сообщалось, что арендатор пошёл навстречу белгородцам и обещал сохранить частичку истории. Но что-то, видимо, пошло не так. «Слова» больше нет.
Правда, о том, что вывеску сохранят, писал тогда ещё мэр города Антон Иванов, который покинул свою должность 31 октября. Власть в городе сменилась и решения тоже поменялись?