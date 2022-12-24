«Слово» — всё: вывеску на историческом здании в Белгороде закрасили

Сохранить её просили жители Белгорода, когда узнали, что вместо одноимённого магазинчика советских времён здесь появится новое кафе. Летом сообщалось, что арендатор пошёл навстречу белгородцам и обещал сохранить частичку истории. Но что-то, видимо, пошло не так. «Слова» больше нет.