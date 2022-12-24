«Слово» в центре Белгорода обновят, но оставят на прежнем месте

Сегодня мы писали, что вывеску «Слово» на доме № 53 на Гражданском проспекте заштукатурили. Многих белгородцев этот факт возмутил, ведь историческую надпись обещали оставить. Оказалось, всё не совсем так, как подумали жители города. После публикации на «Бел.Ру» мэрия Белгорода дала пояснение.