«Слово» в центре Белгорода обновят, но оставят на прежнем месте

Сегодня мы писали, что вывеску «Слово» на доме № 53 на Гражданском проспекте заштукатурили. Многих белгородцев этот факт возмутил, ведь историческую надпись обещали оставить. Оказалось, всё не совсем так, как подумали жители города. После публикации на «Бел.Ру» мэрия Белгорода дала пояснение.
Мы обратились к инвестору, который в 1-м квартале будущего года планирует открыть в помещении кафе. Предприниматель предложил интересное решение, как сохранить надпись и добавить брендовое название заведения. Концепцию на градсовете утвердили.
Мэрия Белгорода
Как выяснилось, оставить без ремонта старый слой штукатурки было невозможно, поэтому решили воссоздать «Слово» на новом покрытии.