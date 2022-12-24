Скандал вокруг "Слова", время на укрытие и новогодний врыв

Если вы решили выбрать спорт вместо поедания салатов в эту новогоднюю ночь, вам точно надо попасть на забег, который пройдёт 31 декабря в Белгороде. «Ворвись в Новый год!» - это мероприятие не только для тела, но и для души, и для веселья. Ведь бежать участники будут в костюмах, сопровождать их будет Дед Мороз, а финишировать они будут под бой курантов. Где финиш, а где старт и что будет в конце забега - в нашей публикации.
"Но бывает, что минута все меняет очень круто!", - в контексте нашей новости эти слова из новогодней песенки приобретают совершенно другой оттенок. И да, это песня "Пять минут". Именно столько понадобилось некоторым белгородцам, чтобы открыть двери в укрытия во время учений. Врио мэра результатом не очень-то доволен. Как будут исправлять ситуацию и за сколько минут большинство жителей, прошедших тренировки, открыли заветные двери, читайте тут.
В конце ремонта на Гражданском проспекте, конечно же. Большое внимание сегодня было уделено кафе, которое строится на месте советского магазинчика "Слово" в Белгороде. А всё потому, что одноимённую вывеску сначала просили сохранить небезразличные граждане, потом мэрия пообещала это сделать, а затем новый арендатор всё же закрасил её. Почему, зачем и что теперь будет со "Словом", узнаете из нашей публикации.