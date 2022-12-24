Скандал вокруг "Слова", время на укрытие и новогодний врыв

Если вы решили выбрать спорт вместо поедания салатов в эту новогоднюю ночь, вам точно надо попасть на забег, который пройдёт 31 декабря в Белгороде. «Ворвись в Новый год!» - это мероприятие не только для тела, но и для души, и для веселья. Ведь бежать участники будут в костюмах, сопровождать их будет Дед Мороз, а финишировать они будут под бой курантов. Где финиш, а где старт и что будет в конце забега - в нашей публикации.