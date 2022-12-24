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Скандал вокруг "Слова", время на укрытие и новогодний врыв

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Как ворваться в 2023 год с разбегу, сколько времени требуется на открытие укрытия и что случилось с вывеской в Белгороде - в нашем материале.
Сюжет
Забег

Кроссовки вместо оливье у телевизора

Если вы решили выбрать спорт вместо поедания салатов в эту новогоднюю ночь, вам точно надо попасть на забег, который пройдёт 31 декабря в Белгороде. «Ворвись в Новый год!» - это мероприятие не только для тела, но и для души, и для веселья. Ведь бежать участники будут в костюмах, сопровождать их будет Дед Мороз, а финишировать они будут под бой курантов. Где финиш, а где старт и что будет в конце забега - в нашей публикации

Время на убежище

"Но бывает, что минута все меняет очень круто!", - в контексте нашей новости эти слова из новогодней песенки приобретают совершенно другой оттенок. И да, это песня "Пять минут". Именно столько понадобилось некоторым белгородцам, чтобы открыть двери в укрытия во время учений. Врио мэра результатом не очень-то доволен. Как будут исправлять ситуацию и за сколько минут большинство жителей, прошедших тренировки, открыли заветные двери, читайте тут.

В начале было "Слово", но и в конце тоже будет "Слово"

В конце ремонта на Гражданском проспекте, конечно же. Большое внимание сегодня было уделено кафе, которое строится на месте советского магазинчика "Слово" в Белгороде. А всё потому, что одноимённую вывеску сначала просили сохранить небезразличные граждане, потом мэрия пообещала это сделать, а затем новый арендатор всё же закрасил её. Почему, зачем и что теперь будет со "Словом", узнаете из нашей публикации

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Ремонт#Слово#Кафе#Забег#Укрытие#Демидов
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