На Харгоре в Белгороде несколько мужчин устроили драку

Крики и вопли — уже привычное явление для жильцов дома № 4к1 на Шаландина в Белгороде. Ночью с 23 на 24 декабря здесь произошла очередная потасовка, разбудившая местных жителей. Сразу несколько мужчин устроили драку. Белгородке удалось заснять на видео произошедшее. Она связывает здешние непорядки с заведением, которое расположилось в её доме.
«Время час ночи. Постоянные крики, оры, громкая музыка из машин. На первом этаже расположена кальянная, чьи гости постоянно что-то устраивают», — цитирует женщину телеграм-канал «Жесть Белгород».
Журналист «Бел.Ру» обратилась за комментарием в пресс-службу регионального УМВД. Редакции сообщили, что в полицию по этому поводу никто не обращался. Однако в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ведомства обнаружили видео драки и уже организовали проверку.