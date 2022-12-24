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На Харгоре в Белгороде несколько мужчин устроили драку

Сегодня, 08:33
Фото: 1MI

УМВД организовало проверку по факту драки на Харгоре в Белгороде

Видео с инцидентом опубликовали в тг-канале «Жесть Белгород», а местные жители пожаловались, что потасовки здесь происходят довольно часто из-за расположенной в их доме кальянной.
Сюжет
УМВД

Крики и вопли — уже привычное явление для жильцов дома № 4к1 на Шаландина в Белгороде. Ночью с 23 на 24 декабря здесь произошла очередная потасовка, разбудившая местных жителей. Сразу несколько мужчин устроили драку. Белгородке удалось заснять на видео произошедшее. Она связывает здешние непорядки с заведением, которое расположилось в её доме.

«Время час ночи. Постоянные крики, оры, громкая музыка из машин. На первом этаже расположена кальянная, чьи гости постоянно что-то устраивают», — цитирует женщину телеграм-канал «Жесть Белгород».

Журналист «Бел.Ру» обратилась за комментарием в пресс-службу регионального УМВД. Редакции сообщили, что в полицию по этому поводу никто не обращался. Однако в ходе мониторинга соцсетей сотрудники ведомства обнаружили видео драки и уже организовали проверку.

Видео: Скриншот из видео на тг-канале "Жесть Белгород"
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