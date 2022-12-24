На Харгоре в Белгороде несколько мужчин устроили драку

Крики и вопли — уже привычное явление для жильцов дома № 4к1 на Шаландина в Белгороде. Ночью с 23 на 24 декабря здесь произошла очередная потасовка, разбудившая местных жителей. Сразу несколько мужчин устроили драку. Белгородке удалось заснять на видео произошедшее. Она связывает здешние непорядки с заведением, которое расположилось в её доме.