Мошенники через личные аккаунты собирают у белгородцев информацию о военнослужащих

По данным оперативного штаба, в последние дни мошенники чаще стали связываться с жителями и представляться сотрудниками управления безопасности региона. Злоумышленники пытаются узнать персональные данные военнослужащих и контактные данные родственников через свои личные аккаунты.
Однако подобную информацию могут запрашивать только с официального аккаунта оперативного штаба региона. Если кто-то из жителей столкнулся с подобными мошенниками, то обращаться также нужно к сотрудникам оперштаба: либо через официальную группу «ВКонтакте», либо по номерам телефонов, указанных на официальном сайте.
Напомним, что 17 декабря стало известно о мошенниках, которые взламывают Telegram-аккаунты с помощью отправленных подарков. Кроме того, злоумышленники чаще стали звонить жителям под видом сотрудников правоохранительных органов. Они спрашивают у белгородцев паспортные данные, а затем узнают банковские счета.