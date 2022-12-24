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Мошенники через личные аккаунты собирают у белгородцев информацию о военнослужащих

Сегодня, 16:20
Фото: 1MI
О новом виде мошенничества сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

По данным оперативного штаба, в последние дни мошенники чаще стали связываться с жителями и представляться сотрудниками управления безопасности региона. Злоумышленники пытаются узнать персональные данные военнослужащих и контактные данные родственников через свои личные аккаунты.

Однако подобную информацию могут запрашивать только с официального аккаунта оперативного штаба региона. Если кто-то из жителей столкнулся с подобными мошенниками, то обращаться также нужно к сотрудникам оперштаба: либо через официальную группу «ВКонтакте», либо по номерам телефонов, указанных на официальном сайте.

Переписка с мошенникамиПереписка с мошенниками
Переписка с мошенникамиПереписка с мошенниками
Переписка с мошенникамиПереписка с мошенниками
Переписка с мошенниками
Фото: vk.com/operativno31

Напомним, что 17 декабря стало известно о мошенниках, которые взламывают Telegram-аккаунты с помощью отправленных подарков. Кроме того, злоумышленники чаще стали звонить жителям под видом сотрудников правоохранительных органов. Они спрашивают у белгородцев паспортные данные, а затем узнают банковские счета. 

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#Александра Склярова#Спецоперация#Мошенничество#Белгородская область#Военнослужащие
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