Мошенники через личные аккаунты собирают у белгородцев информацию о военнослужащих

Однако подобную информацию могут запрашивать только с официального аккаунта оперативного штаба региона. Если кто-то из жителей столкнулся с подобными мошенниками, то обращаться также нужно к сотрудникам оперштаба: либо через официальную группу «ВКонтакте», либо по номерам телефонов, указанных на официальном сайте.