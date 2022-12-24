Дополнительные поезда будут возить белгородцев в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск

О дополнительных поездах на новогодние праздники стало известно 24 декабря. С этого дня будет курсировать дополнительный поезд 154В Белгород — Санкт-Петербург. Он отправится из Белгорода в культурную столицу России 24, 28 декабря и 3, 8 января. Общее время в пути — 20 часов 5 мин.
24, 26, 28, 30 декабря, а также 1, 3, 5 и 6 января будет курсировать поезд 298Э Белгород — Санкт-Петербург. Из областного центра состав отправляется в 21:30, а прибывает в Питер на следующий день в 21:50. Ехать этим поездом придётся дольше — 24 часа 20 мин.
Добраться до столицы 25, 28 декабря и 1, 2, 5, 8 января белгородцы смогут дополнительным поездом 218В Белгород — Москва (через Калугу). Потратить на дорогу придётся 14 часов 12 мин.
30 декабря уехать из Белгорода в Москву можно будет доппоездом 206В. Время отправки — 06:44. Дорога займёт 12 часов 59 мин.
Поезд 206В Белгород — Москва отправляется из Белгорода 7 января. Он довезёт вас до белокаменной за 13 часов 4 мин.
Ещё один поезд в столицу будет идти 15 часов 43 мин. Он отправляется с белгородского ж/д вокзала 27, 28, 29 декабря, 7 и 8 января. Поезд 528В Белгород — Москва (через Старый Оскол) отходит в 14:25.
До Кисловодска без пересадок можно будет уехать из Белгорода 27 и 29 декабря, 9 и 10 января. Из Кисловодска в Белгород рейсы запланированы на 25 и 27 декабря, 7 и 8 января. Поездка займёт около 29 часов.