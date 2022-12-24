Дополнительные поезда будут возить белгородцев в Москву, Санкт-Петербург и Кисловодск

До Кисловодска без пересадок можно будет уехать из Белгорода 27 и 29 декабря, 9 и 10 января. Из Кисловодска в Белгород рейсы запланированы на 25 и 27 декабря, 7 и 8 января. Поездка займёт около 29 часов.