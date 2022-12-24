Сколько времени потребуется белгородцам, чтобы открыть укрытия в случае ЧС

Ответственных за доступ в укрытия попросили по сигналу открыть помещения. Выяснилось, что многие справились с этим за 2 минуты, но были и те, кому понадобилось более 5 минут. Валентин Демидов сообщил, что тренировки продолжаться, «чтобы временной промежуток между сигналом и открытием помещения был минимальным». Тренировки проходят в областном центре каждый день.