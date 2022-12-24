Сколько времени потребуется белгородцам, чтобы открыть укрытия в случае ЧС

24 декабря врио мэра Белгорода отчитался о проведённом плановом тестировании устройств оповещения. Оно состоялось днём ранее в районе домов № 56, 56а и 60 по улице Щорса.
Ответственных за доступ в укрытия попросили по сигналу открыть помещения. Выяснилось, что многие справились с этим за 2 минуты, но были и те, кому понадобилось более 5 минут. Валентин Демидов сообщил, что тренировки продолжаться, «чтобы временной промежуток между сигналом и открытием помещения был минимальным». Тренировки проходят в областном центре каждый день.
Ранее о необходимости подобных мероприятий говорили белгородцы из дома № 52 на проспекте Славы. Они просили губернатора организовать учения, чтобы разъяснить людям и показать на практике, как правильно спускаться в укрытия в случае ЧС.
Карту укрытий в Белгороде можете увидеть, перейдя по ссылке. Однако стоит учесть, что карта постоянно дополняется и обновляется. На момент 10 декабря на ней было 720 домов и 62 хозсубъекта. Аналогичные карты есть и в Белгородском районе, и в Старом Осколе, и в других муниципалитетах области.