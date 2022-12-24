7-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП в Белгороде

Авария произошла в областном центре 23 декабря около 14:30. Водитель КамАЗа 48 лет перестраивался в районе дома № 36 на ул. Костюкова. Во время манёвра он не предоставил преимущество в движении легковушке Peugeot. Иномарка двигалась в попутном направлении, произошло столкновение. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Peugeot. 7-летняя девочка получила травмы, сообщили в ГИБДД.
Однако это дорожное происшествие не стало единственным в эту пятницу. В Новооскольском горокруге грузовой Mercedes-Benz сбил пешехода 87 лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась на месте.
А в Шебекинском городском округе 25-летний водитель Toyota наехал 60-летнего мужчину в районе дома № 12 на ул. Ржевское шоссе. Он также, как и погибшая пенсионерка, переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Но к счастью, мужчина выжил. Пешеход отделался телесными повреждениями.
В тот же день в Старооскольском горокруге произошло сразу 4 ДТП с пострадавшими. Днём в Старом Осколе женщина 48 лет за рулём Renault не уступила дорогу мужчине на Hyundai Solaris. Он ехал по главной дороге. Автолюбительница въехала в иномарку и сама же пострадала.
В селе Нижне-Чуфичево на ул. Речная женщина на отечественном авто въехала в легковой Mercedes-Benz. А всё потому, что она превысила скорость, не справилась с управлением и выскочила на полосу встречного движения. Оба водителя остались целы, а вот 64-летней пассажирке «Мерседеса» повезло меньше — она травмировалась.
Этим же вечером на проспекте Алексея Угарова в Старом Осколе 62-летний водитель на Hyundai Getz наехал на пешехода. Парень 18 лет переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате его отбросило под колёса Lada Priora. Парень получил телесные повреждения, но остался в живых.
Спустя 20 минут на ул. Ерошенко 35-летняя женщина на иномарке наехала на женщину 60 лет. И в этом случае пешеход снова-таки переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.