7-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП в Белгороде

В селе Нижне-Чуфичево на ул. Речная женщина на отечественном авто въехала в легковой Mercedes-Benz. А всё потому, что она превысила скорость, не справилась с управлением и выскочила на полосу встречного движения. Оба водителя остались целы, а вот 64-летней пассажирке «Мерседеса» повезло меньше — она травмировалась.