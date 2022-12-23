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Жителей села под Белгородом попросили уйти в укрытия из-за обстрела

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI
СМС-оповещения получили жители Новой Наумовки. О том, действительно ли там идёт обстрел, не сообщалось.
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Обстрел

Жители Новой Наумовки в Белгородском районе получили предупреждения об обстреле. Людей просят уйти в укрытия. Скриншоты соответствующих СМС-сообщений, которые получили местные жители, публикуют в соцсетях.

Отметим, что в Новой Наумовке действует режим ЧС. Его в Белгородском районе также ввели в Наумовке, Второй Наумовке и Красном Хуторе.

На этой неделе под обстрел попала промзона в Шебекино. Один человек пострадал, повреждены складские и производственные помещения, машины.

Помимо этого, накануне громко было в небе над Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что последствий на земле не было.

Вячеслав Гладков: Последствий после громких звуков на земле нет
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Белгородский район#Новая Наумовка#Смс#Обстрел#Укрытия
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