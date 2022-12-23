Жителей села под Белгородом попросили уйти в укрытия из-за обстрела

Жители Новой Наумовки в Белгородском районе получили предупреждения об обстреле. Людей просят уйти в укрытия. Скриншоты соответствующих СМС-сообщений, которые получили местные жители, публикуют в соцсетях.
Отметим, что в Новой Наумовке действует режим ЧС. Его в Белгородском районе также ввели в Наумовке, Второй Наумовке и Красном Хуторе.
На этой неделе под обстрел попала промзона в Шебекино. Один человек пострадал, повреждены складские и производственные помещения, машины.
Помимо этого, накануне громко было в небе над Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что последствий на земле не было.