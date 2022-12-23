Закон о запрете пропаганды ЛГБТ: к опыту каких стран может обратиться РФ

Недавно депутаты приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Запросы на эту тему в интернете, естественно, выросли более чем вдвое. Людей беспокоит, чей же опыт РФ будет перенимать в итоге: западный либеральный или восточный радикальный, пишет издание.
Депутаты сейчас вряд ли согласятся ориентироваться на европейские ценности, только если не захотят поставить крест на своей карьере. В связи с этим логичнее обратиться к опыту Востока. Тот же Иран, где за мужеложство и прочие «нетрадиционные» отношения предусмотрена смертная казнь. Такое наказание в стране практикуют после Исламской революции 1979 года.
Есть ещё и дружественная Куба, которую с Ираном объединяют разве что отношения с Россией. Раньше на острове свободы, как ни странно, людей нетрадиционной ориентации отправляли на «перевоспитание» в лагеря. В 2022 году в стране приняли новый Семейный кодекс.
Россия же находится где-то посередине. За однополую любовь в РФ не казнят, но и обычных прав и свобод у ЛГБТ-персон нет. Россия находится практически в самом хвосте рейтинга стран Европы по защите прав таких граждан.
В стране запрещены публичное проявление нетрадиционной ориентации, заключение браков между представителями ЛГБТ, демонстрация их символики, упоминания в кино и литературе.
На достигнутом российские законодатели не остановятся. Пропаганда, к слову, уже дала свои плоды. 69% россиян, согласно опросам «Левада-центра», считают, что у взрослых людей нет права на добровольные однополые отношения.
Иногда доходит до абсурда. Главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну уже пришлось оправдываться за флаг региона. Он сослался на библию и сказал, что флаг — библейский символ. Теперь ему, возможно, придётся просить прощение за «оскорбление чувств верующих».