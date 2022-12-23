Закон о запрете пропаганды ЛГБТ: к опыту каких стран может обратиться РФ

Депутаты сейчас вряд ли согласятся ориентироваться на европейские ценности, только если не захотят поставить крест на своей карьере. В связи с этим логичнее обратиться к опыту Востока. Тот же Иран, где за мужеложство и прочие «нетрадиционные» отношения предусмотрена смертная казнь. Такое наказание в стране практикуют после Исламской революции 1979 года.