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Закон о запрете пропаганды ЛГБТ: к опыту каких стран может обратиться РФ

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
В России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ. После этого запросы в интернете на тему выросли более чем в два раза. Людей беспокоит, чей же опыт РФ будет перенимать в итоге: западный либеральный или восточный радикальный. Рассуждения по теме публикуют «Новые известия».
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Законы

Недавно депутаты приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России. Запросы на эту тему в интернете, естественно, выросли более чем вдвое. Людей беспокоит, чей же опыт РФ будет перенимать в итоге: западный либеральный или восточный радикальный, пишет издание.

Депутаты сейчас вряд ли согласятся ориентироваться на европейские ценности, только если не захотят поставить крест на своей карьере. В связи с этим логичнее обратиться к опыту Востока. Тот же Иран, где за мужеложство и прочие «нетрадиционные» отношения предусмотрена смертная казнь. Такое наказание в стране практикуют после Исламской революции 1979 года.

Есть ещё и дружественная Куба, которую с Ираном объединяют разве что отношения с Россией. Раньше на острове свободы, как ни странно, людей нетрадиционной ориентации отправляли на «перевоспитание» в лагеря. В 2022 году в стране приняли новый Семейный кодекс.

Россия же находится где-то посередине. За однополую любовь в РФ не казнят, но и обычных прав и свобод у ЛГБТ-персон нет. Россия находится практически в самом хвосте рейтинга стран Европы по защите прав таких граждан.

В стране запрещены публичное проявление нетрадиционной ориентации, заключение браков между представителями ЛГБТ, демонстрация их символики, упоминания в кино и литературе.

На достигнутом российские законодатели не остановятся. Пропаганда, к слову, уже дала свои плоды. 69% россиян, согласно опросам «Левада-центра», считают, что у взрослых людей нет права на добровольные однополые отношения.

Иногда доходит до абсурда. Главе Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну уже пришлось оправдываться за флаг региона. Он сослался на библию и сказал, что флаг — библейский символ. Теперь ему, возможно, придётся просить прощение за «оскорбление чувств верующих».

Володин: Закон о запрете ЛГБТ‑пропаганды должен защитить права россиян
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#Общество#Законы#Россия#Опыт#Права#Наталья Корявых
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