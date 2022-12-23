Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Ведётся обстрел Новой Таволжанки»: жителей села под Белгородом просят уйти в укрытия

Сегодня, 11:54
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
архивное фото

Жителей ещё одного села под Белгородом предупредили об обстреле

Согласно рассылке РСЧС, под обстрел попала Новая Таволжанка. Жители Шебекинского горокруга ранее сообщали, что в течение дня на территории горокруга раздавались громкие звуки.
Сюжет
Обстрел

Жители Новой Таволжанки Шебекинского горокруга получают предупреждения об обстреле. Официального подтверждения информации о происшествии не было.

О последствиях на земле тоже не сообщалось. Вместе с тем жители горокруга ранее сообщали в соцсетях, что на территории было громко.

Ранее СМС-оповещения получили жители Новой Наумовки в Белгородском районе. В населённом пункте действует режим ЧС.

Новая Таволжанка попала под крупный обстрел 16 декабря. Повреждения получило здание школы. Обошлось без пострадавших: дети находятся на дистанте, в образовательном учреждении оставались только директор и дежурные сотрудники.

Фото: "Шёпот Шебекино"
В обстрелянной ВСУ школе под Белгородом находились директор и дежурные сотрудники
Узнать подробнее
Читайте также:
Рассылку об обстрелах под Белгородом признали ложнойВыделят ли пострадавшим при обстреле Красной Яруги жильё для временного проживания?Гладков ответил, почему плохо сработало СМС-оповещение при обстреле в Белгороде
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Смс#Рассылка#Укрытия
Подпишитесь
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
Сегодня, 09:07
Михаил Пореченков приехал к жителям обстреливаемого белгородского села
Сегодня, 07:42
Почему многоэтажка в Белгороде после капремонта выглядит, как после обстрела
Сегодня, 11:06
В «Русатоме» объяснили, зачем выкупили часть долей белгородской компании
Сегодня, 07:15
52 выпускника белгородских вузов и ссузов приняты на работу в Белгородэнерго
Сегодня, 07:59
Жителей села под Белгородом попросили уйти в укрытия из-за обстрела
Сегодня, 09:49