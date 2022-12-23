«Ведётся обстрел Новой Таволжанки»: жителей села под Белгородом просят уйти в укрытия

Жители Новой Таволжанки Шебекинского горокруга получают предупреждения об обстреле. Официального подтверждения информации о происшествии не было.
О последствиях на земле тоже не сообщалось. Вместе с тем жители горокруга ранее сообщали в соцсетях, что на территории было громко.
Ранее СМС-оповещения получили жители Новой Наумовки в Белгородском районе. В населённом пункте действует режим ЧС.
Новая Таволжанка попала под крупный обстрел 16 декабря. Повреждения получило здание школы. Обошлось без пострадавших: дети находятся на дистанте, в образовательном учреждении оставались только директор и дежурные сотрудники.