В «Русатоме» объяснили, зачем выкупили часть долей белгородской компании

В компании «Русатом инфраструктурные решения» (РИР) разъяснили, зачем выкупили 75% доли в УК белгородской компании «Городские технологии». Фирма является разработчиком программного обеспечения в области транспорта.
Как отметила гендиректор РИР Ксения Сухотина, объединение компетенций позволит расширить спектр решений для транспорта и предложить технологии для более эффективного управления им. В пресс-службе компании подчеркнули, что благодаря цифровизации транспортного комплекса снижается аварийность, уменьшаются пробки, обеспечивается оперативное реагирование на аварийные ситуации.
Договор стороны подписали в Москве. В активе «Городских технологий» имеется 40 цифровых продуктов. В их числе решения в сфере организации парковок, систем видеонаблюдения, весогабаритного контроля, интеллектуальных транспортных систем.
РИР — дивизион компании «Росатом». Холдинг работает в сферах энергетики, IT, ЖКХ. Организация занимается реализацией проектов по цифровизации, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.
О том, что часть долей компании «Городские технологии» выкупила через «дочки» госкорпорация «Росатом», стало известно в начале декабря. Ранее белгородская фирма единолично принадлежала предпринимателю и экс-депутату облдумы Фёдору Жерновому. Теперь за ним осталось 25% компании.