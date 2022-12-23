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В «Русатоме» объяснили, зачем выкупили часть долей белгородской компании

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
В пресс-службе «Русатом инфраструктурные решения» ответили, что эта сделка развивает линейку продуктов компании для городской транспортной инфраструктуры, пишет ТАСС.

В компании «Русатом инфраструктурные решения» (РИР) разъяснили, зачем выкупили 75% доли в УК белгородской компании «Городские технологии». Фирма является разработчиком программного обеспечения в области транспорта.

Как отметила гендиректор РИР Ксения Сухотина, объединение компетенций позволит расширить спектр решений для транспорта и предложить технологии для более эффективного управления им. В пресс-службе компании подчеркнули, что благодаря цифровизации транспортного комплекса снижается аварийность, уменьшаются пробки, обеспечивается оперативное реагирование на аварийные ситуации.

Договор стороны подписали в Москве. В активе «Городских технологий» имеется 40 цифровых продуктов. В их числе решения в сфере организации парковок, систем видеонаблюдения, весогабаритного контроля, интеллектуальных транспортных систем.

РИР — дивизион компании «Росатом». Холдинг работает в сферах энергетики, IT, ЖКХ. Организация занимается реализацией проектов по цифровизации, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.

О том, что часть долей компании «Городские технологии» выкупила через «дочки» госкорпорация «Росатом», стало известно в начале декабря. Ранее белгородская фирма единолично принадлежала предпринимателю и экс-депутату облдумы Фёдору Жерновому. Теперь за ним осталось 25% компании.

Часть долей компании Жернового через «дочки» выкупила госкорпорация «Росатом»
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#Белгородская область#Москва#Белгород#Фёдор Жерновой#Росатом#Наталья Корявых#Экономика#Сделка#Городские технологии
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