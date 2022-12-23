В «Русатоме» объяснили, зачем выкупили часть долей белгородской компании

Как отметила гендиректор РИР Ксения Сухотина, объединение компетенций позволит расширить спектр решений для транспорта и предложить технологии для более эффективного управления им. В пресс-службе компании подчеркнули, что благодаря цифровизации транспортного комплекса снижается аварийность, уменьшаются пробки, обеспечивается оперативное реагирование на аварийные ситуации.