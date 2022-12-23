В посёлке Северный под Белгородом обнаружили труп

23 декабря в посёлке Северный Белгородского района обнаружили труп мужчины. Очевидцы сообщают, что мужчине стало плохо. Прохожие вызвали скорую. Медики констатировали смерть.
Как сообщили «Бел.Ру» в региональном следкоме, тело 51-летнего мужчины направили на медицинскую экспертизу. Телесных повреждений не обнаружено.
Скорее всего - сердце, употреблял спиртное.
Следственный комитет по Белгородской области
В настоящий момент проводится процессуальная проверка в следственном отделе по Белгородскому району.
Напомним, что 14 декабря в Белгороде труп обнаружили на улице Чапаева. На месте работал следователь. Внешних признаков насильственной смерти нет, скорее всего человек находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили тогда в региональном следственном комитете.
Недавно труп мужчины также обнаружили на улице Щорса, 47. Инцидент произошёл 13 ноября. По словам очевидцев, местный житель скончался из-за цирроза печени.