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В посёлке Северный под Белгородом обнаружили труп

Сегодня, 12:28
Фото: 1MI
Подробности «Бел.Ру» сообщили в региональном следкоме.

23 декабря в посёлке Северный Белгородского района обнаружили труп мужчины. Очевидцы сообщают, что мужчине стало плохо. Прохожие вызвали скорую. Медики констатировали смерть.

Как сообщили «Бел.Ру» в региональном следкоме, тело 51-летнего мужчины направили на медицинскую экспертизу. Телесных повреждений не обнаружено.

Скорее всего - сердце, употреблял спиртное.
Следственный комитет по Белгородской области

В настоящий момент проводится процессуальная проверка в следственном отделе по Белгородскому району.

Фото: ТГ-канал ЧП 31

Напомним, что 14 декабря в Белгороде труп обнаружили на улице Чапаева. На месте работал следователь. Внешних признаков насильственной смерти нет, скорее всего человек находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили тогда в региональном следственном комитете. 

Недавно труп мужчины также обнаружили на улице Щорса, 47. Инцидент произошёл 13 ноября. По словам очевидцев, местный житель скончался из-за цирроза печени.

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#Происшествия#Эксклюзив#Белгородский район#Труп#Следственный комитет#Алина Харина#Северный
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