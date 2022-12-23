В посёлке Северный под Белгородом обнаружили труп

Напомним, что 14 декабря в Белгороде труп обнаружили на улице Чапаева. На месте работал следователь. Внешних признаков насильственной смерти нет, скорее всего человек находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили тогда в региональном следственном комитете.