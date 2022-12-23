В Белгородскую область могут попасть заболевания для животных и для растений из ЛНР

Никитина добавила, что с июня текущего года на территорию Белгородской области завезено 350 тысяч тонн зерновых культур. Большая доля приходится на семена подсолнечника продовольственного (около 300 тысяч тонн), зерно пшеницы продовольственной, также ввозились кукуруза, рапс, ячмень и овёс.