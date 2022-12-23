В Белгородскую область могут попасть заболевания для животных и для растений из ЛНР

Как сообщила Никитина, протяжённость границы Белгородской области с ЛНР составляет 62 км.
В условиях, когда на территории наших соседей пока ненадлежащим образом ввиду объективных причин организован ветеринарный, санитарный контроль, риски заноса с этих территорий опасных заболеваний для животных и растений велики.
Елена Никитина
Никитина добавила, что с июня текущего года на территорию Белгородской области завезено 350 тысяч тонн зерновых культур. Большая доля приходится на семена подсолнечника продовольственного (около 300 тысяч тонн), зерно пшеницы продовольственной, также ввозились кукуруза, рапс, ячмень и овёс.
Мы тесно общаемся с нашими луганскими коллегами, потому что понимаем: чем быстрее они смогут организовать работу в своём управлении на территории республики надлежащим образом, тем скорее мы сможем совместными усилиями нивелировать все риски, связанные с распространением и ввозом опасных заболеваний как для животных, так и для растений на территорию Белгородской области, и в целом препятствовать распространения по территории России.
Елена Никитина
Также спикер рассказала, что карантинное фитосанитарное состояние прилегающих территорий также оставляет желать лучшего. Поскольку с 2014 года у луганских коллег не было фактической возможности осуществлять надлежащим образом эти виды контроля.
Фитосанитарное состояние территории оставляет желать лучшего. В 31 административном районе ЛНР, к примеру, установлены карантинные фитосанитарные зоны амброзии полыннолистной и повилики. Это карантинные вредные растения, семена которых засоряют посевы и приводят к снижению урожайности сельскохозяйственных культур. В целом каждая пятая партия содержит в себе семена карантинных вредных сорняков.
Елена Никитина
Поэтому сотрудники ведомства организовали круглосуточное дежурство в определённых пунктах, чтобы контролировать ввоз и перемещение такой продукции и принимать своевременные меры по недопущению дальнейшего распространения.