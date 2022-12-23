В Белгородской области вырос укроп и ежевика с пестицидами из-за работы корейцев

Россельхознадзор выдал предостережение хозсубъекту о том, что непосредственно перед выпуском такой продукции необходимо провести полный анализ, который подтвердит безопасность. Данную информацию также передали в управление Роспотребнадзора, который провёл свою проверку и уверил, что такая партия в реализацию не поступит.