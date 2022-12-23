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В Белгородской области вырос укроп и ежевика с пестицидами из-за работы корейцев

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Участки, на которых выращивались культуры, находятся в Шебекинском горокруге.

Как рассказала замруководителя ведомства Елена Никитина, осенью специалисты ведомства проводили исследования и отбор проб плодоовощной продукции на территории Белгородской области. Эксперты обнаружили остаточное количество действующих веществ пестицидов в двух видах продукции —  укропе и ежевике. Их выращивали на участках на территории Шебекинского горокруга.

Никитина также рассказала, что отбор происходил не при продаже продукции, а с полей, на которых эти культуры культивировались, в фазе полного созревания и спелости.

Мы проводили расследование, потому что хозяйствующий субъект данное действующее вещество не использовал в системе защиты растений. Участки находятся в Шебекинском горокруге. История по ним тянется ещё с 2012 года. Там в своё время корейцы активно занимались выращиванием плодоовощной продукции. И этот пестицидный след тянется из прошлого. Это говорит о том, что важно сейчас контролировать безопасность такой продукции не только на прилавках, но и непосредственно в период выращивания. Это, прежде всего, пищевая безопасность наших людей.
Елена Никитина

Россельхознадзор выдал предостережение хозсубъекту о том, что непосредственно перед выпуском такой продукции необходимо провести полный анализ, который подтвердит безопасность. Данную информацию также передали в управление Роспотребнадзора, который провёл свою проверку и уверил, что такая партия в реализацию не поступит.

В Белгороде в грейпфрутах обнаружены пестициды
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#Город#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Пестициды#Укроп#Ежевика#Россельхознадзор#Кристина Семенчук
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