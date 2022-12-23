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В Белгородской области увеличится размер 17 социальных выплат

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
Соответствующие изменения в региональный закон внесли депутаты Белгородской облдумы. Размер выплат увеличится на индекс инфляции.

В ходе заседания облдумы депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Белгородской области и региональный закон, который касается бюджетного устройства и бюджетного процесса области. Благодаря этому с 2023 года размер социальных выплат увеличится на индекс инфляции — 5,5%.

Такое увеличение произойдёт по 17 социальным выплатам.

Как ранее сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, проиндексировать собираются выплаты ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, детям войны, семьям погибших военных.

Поддержка распространяется и на многодетные семьи. В частности, увеличится размер норматива льготного питания для школьников. Региональный материнский капитал вырастет до 86,6 тыс. рублей с 82,1 тыс. рублей.

Батанова отметила, что средства в бюджете на 2023 год на данные цели предусмотрены.

 

 

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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Елена батанова#Социальные выплты#Индексация#Депутаты#Белгородская областная Дума
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