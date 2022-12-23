В Белгородской области увеличится размер 17 социальных выплат

В ходе заседания облдумы депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Белгородской области и региональный закон, который касается бюджетного устройства и бюджетного процесса области. Благодаря этому с 2023 года размер социальных выплат увеличится на индекс инфляции — 5,5%.