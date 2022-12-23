В Белгородской области увеличится размер 17 социальных выплат

В ходе заседания облдумы депутаты внесли изменения в Социальный кодекс Белгородской области и региональный закон, который касается бюджетного устройства и бюджетного процесса области. Благодаря этому с 2023 года размер социальных выплат увеличится на индекс инфляции — 5,5%.
Такое увеличение произойдёт по 17 социальным выплатам.
Как ранее сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, проиндексировать собираются выплаты ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, детям войны, семьям погибших военных.
Поддержка распространяется и на многодетные семьи. В частности, увеличится размер норматива льготного питания для школьников. Региональный материнский капитал вырастет до 86,6 тыс. рублей с 82,1 тыс. рублей.
Батанова отметила, что средства в бюджете на 2023 год на данные цели предусмотрены.