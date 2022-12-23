В Белгородской области увеличат норматив расходов на одного ученика на 5,5%

Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в статью регионального закона, которая касается норматива расходов на реализацию основных общеобразовательных программ.
Как отметил региональный министр образования Андрей Милёхин, в региональном законе утверждены нормативы расходов на реализацию основных общеобразовательных программ. В них включаются расходы на оплату труда, учебники, пособия, хозяйственные нужды, техсредства для обучения, медикаменты, ГСМ. В настоящее время в Белгородской области утверждённые нормативы расходов на одного ученика различаются по уровню образования и типов классов, а также происходит дифференциация для городской и сельской местности.
Если ребёнок обучается по общеобразовательным программам, то на него закладывается сумма расходов меньше, чем на такого ученика, но обучающегося по программам углублённого уровня. Для детей с ОВЗ норматив расходов больше. Это обусловлено необходимостью создания и поддержки особых условий обучения.
Андрей Милёхин
Чиновник добавил, что в проекте есть изменения, которые касаются увеличения нормативов финансирования на одного обучающегося в школах Белгородской области путём доведения норматива по общеобразовательным программам не ниже уровня углублённого. При этом сохраняется повышенный норматив на детей с ОВЗ и детей-инвалидов. На эти цели на 2023 год выделены 14 млрд рублей. Из них порядка 13 млрд рублей уйдут на фонд оплаты труда.
Даже незначительное увеличение нормативов в школах, реализующих общеобразовательные программы, уже позволило закупить в текущем году дополнительное учебное оборудование, расходные материалы для учебного процесса.
Андрей Милёхин
Милёхин также добавил, что в проекте закона предусмотрено увеличение норматива финансирования с января 2023 год на 5,5%. Это связано с увеличением оплаты труда работников. На 2023 год на эти цели потребуется 16 млрд рублей, из которых 14 млрд рублей — фонд оплаты труда.
Депутаты облдумы законопроект поддержали.