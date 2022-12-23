В Белгородской области увеличат норматив расходов на одного ученика на 5,5%

Чиновник добавил, что в проекте есть изменения, которые касаются увеличения нормативов финансирования на одного обучающегося в школах Белгородской области путём доведения норматива по общеобразовательным программам не ниже уровня углублённого. При этом сохраняется повышенный норматив на детей с ОВЗ и детей-инвалидов. На эти цели на 2023 год выделены 14 млрд рублей. Из них порядка 13 млрд рублей уйдут на фонд оплаты труда.