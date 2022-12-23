В Белгородской области увеличат ежемесячные выплаты для приёмных родителей

Как отметила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова, сумма вознаграждения для приёмных родителей в регионе не менялась с 1 октября 2021 года. Сейчас её размер составляет 8288 рублей в месяц на первого ребёнка, который был взят на воспитание в семью. При этом чиновница отметила, что на каждого последующего приёмного ребёнка выплата увеличивается на 20%.