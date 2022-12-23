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В Белгородской области увеличат ежемесячные выплаты для приёмных родителей

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Всего на вознаграждение приёмным родителям в 2023 году и плановом периоде направят 86,1 млн рублей. На 1 декабря в области выплату получают 338 приёмных родителей.

В ходе заседания Белгородской облдумы депутаты одобрили внесение изменений в статью регионального закона «О приёмной семье».

Как отметила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова, сумма вознаграждения для приёмных родителей в регионе не менялась с 1 октября 2021 года. Сейчас её размер составляет 8288 рублей в месяц на первого ребёнка, который был взят на воспитание в семью. При этом чиновница отметила, что на каждого последующего приёмного ребёнка выплата увеличивается на 20%.

После внесения изменений с января 2023 года приёмные родители будут получать на одного ребёнка 8744 рубля.

Батанова также отметила, что средства на эти цели уже заложены в бюджете региона на 2023 и плановый период. На вознаграждение приёмным родителям направят 86,1 млн рублей.

При расчёте также учтено, что приёмным семьям, которые воспитывают детей в сельской местности, положена ежемесячная доплата в размере 25% от установленного вознаграждения. А в семьях, которые взяли на воспитание пятерых и более детей, выплаты положены обоим приёмным родителям.

На 1 декабря текущего года вознаграждение получают 338 приёмных родителей области.

 

Приёмным родителям в Белгородской области увеличат выплаты на детей
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#Кристина Семенчук#Экономика#Белгородская область#Елена батанова#Приёмные родители#Выплаты на детей#Индексация#Депутаты#Белгородская областная Дума
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