В Белгородской области увеличат ежемесячные выплаты для приёмных родителей

В ходе заседания Белгородской облдумы депутаты одобрили внесение изменений в статью регионального закона «О приёмной семье».
Как отметила министр социальной защиты населения и труда области Елена Батанова, сумма вознаграждения для приёмных родителей в регионе не менялась с 1 октября 2021 года. Сейчас её размер составляет 8288 рублей в месяц на первого ребёнка, который был взят на воспитание в семью. При этом чиновница отметила, что на каждого последующего приёмного ребёнка выплата увеличивается на 20%.
После внесения изменений с января 2023 года приёмные родители будут получать на одного ребёнка 8744 рубля.
Батанова также отметила, что средства на эти цели уже заложены в бюджете региона на 2023 и плановый период. На вознаграждение приёмным родителям направят 86,1 млн рублей.
При расчёте также учтено, что приёмным семьям, которые воспитывают детей в сельской местности, положена ежемесячная доплата в размере 25% от установленного вознаграждения. А в семьях, которые взяли на воспитание пятерых и более детей, выплаты положены обоим приёмным родителям.
На 1 декабря текущего года вознаграждение получают 338 приёмных родителей области.