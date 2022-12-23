В Белгородской области при уборке урожая ноги механизатора затянуло в комбайн

В Валуйском горокруге сегодня ночью произошло ДТП на автодороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. На повороте на село Кузнецовка столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ. Водителя легковушки зажало в машине, ему на помощь пришли пожарные. 29-летнего мужчину госпитализировали.