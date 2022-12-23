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В Белгородской области при уборке урожая ноги механизатора затянуло в комбайн

Сегодня, 12:23
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Происшествие случилось накануне в Старооскольском горокруге во время уборки кукурузы. Помимо этого, в Валуйском горокруге спасателям пришлось вытаскивать из искорёженного авто пострадавшего в ДТП мужчину, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сюжет
Авария

Сотрудники МЧС накануне вызволили двоих белгородцев из транспорта. Происшествия случились в Старооскольском и Валуйском горокругах.

22 декабря утром в селе Хорошилово ноги 34-летнего рабочего затянуло в жатку комбайна. Это произошло в поле во время уборки кукурузы. Спасатели, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, успешно вызволили мужчину и передали медикам.

В Валуйском горокруге сегодня ночью произошло ДТП на автодороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки.  На повороте на село Кузнецовка столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ. Водителя легковушки зажало в машине, ему на помощь пришли пожарные. 29-летнего мужчину госпитализировали.

Напомним, что на этой неделе в Белгороде на улице Купянской спасатели вытащили из огня 57-летнего мужчину. Загорелся частный дом, предположительно, из-за неисправности оборудования. Пострадавший успел надышаться дымом, ему оказали медицинская помощь.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Старооскольский горокруг#Валуйский горокруг#Комбайн#Спасатели#Авария
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