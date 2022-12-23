В Белгородской области при уборке урожая ноги механизатора затянуло в комбайн

Сотрудники МЧС накануне вызволили двоих белгородцев из транспорта. Происшествия случились в Старооскольском и Валуйском горокругах.
22 декабря утром в селе Хорошилово ноги 34-летнего рабочего затянуло в жатку комбайна. Это произошло в поле во время уборки кукурузы. Спасатели, применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, успешно вызволили мужчину и передали медикам.
В Валуйском горокруге сегодня ночью произошло ДТП на автодороге Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки. На повороте на село Кузнецовка столкнулись ВАЗ-2110 и КамАЗ. Водителя легковушки зажало в машине, ему на помощь пришли пожарные. 29-летнего мужчину госпитализировали.
Напомним, что на этой неделе в Белгороде на улице Купянской спасатели вытащили из огня 57-летнего мужчину. Загорелся частный дом, предположительно, из-за неисправности оборудования. Пострадавший успел надышаться дымом, ему оказали медицинская помощь.