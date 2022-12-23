В Белгородской области почти 600 семей смогли улучшить жилищные условия

Отметим, что социальные выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья, направленные на улучшение жилья, получают молодые семьи с детьми. Помощь предоставляется и молодым супругам, не имеющим детей, в размере 30%. При рождении ребёнка семьям осуществляются дополнительные выплаты в размере 5% в период реализации основной выплаты.