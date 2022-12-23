В Белгородской области почти 600 семей смогли улучшить жилищные условия

В 2022 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 587 молодых семей. Общая сумма составила более 550 млн рублей из областного бюджета.
В прошлом году выплаты на общую сумму 148,9 млн рублей направили 163 молодым семьям. В 2020 году жильё улучшили 130 белгородцев — на эти цели региональным бюджетом было предусмотрено 136,3 млн рублей.
Отметим, что социальные выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья, направленные на улучшение жилья, получают молодые семьи с детьми. Помощь предоставляется и молодым супругам, не имеющим детей, в размере 30%. При рождении ребёнка семьям осуществляются дополнительные выплаты в размере 5% в период реализации основной выплаты.
Помимо этого, до конца этого года планируется передать жилые дома 145 многодетным семьям из 17 муниципалитетов. Всего в Белгородской области выделят жильё 1,4 тыс. многодетным семьям до 2031 года.