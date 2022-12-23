В Белгородской области 11 предприятий получили субсидии на реализацию проектов

В министерстве экономического развития и промышленности области завершился пятый отбор на предоставление указанной субсидии. Средства получили ООО «Белгородские яблоки» в Новооскольском горокруге на создание фруктового сада с капельным орошением, ООО «Яковлевский комбикормовый завод» на реконструкцию предприятия.