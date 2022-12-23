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В Белгородской области 11 предприятий получили субсидии на реализацию проектов

Сегодня, 08:34
Фото: 1MI
Большинство компаний получили средства на модернизацию инфраструктурных объектов, сообщили в региональном правительстве.

11 белгородских предприятий получили субсидии на реализацию инвестиционных проектов. Большинство запрашивали средства на модернизацию инфраструктурных объектов.

В министерстве экономического развития и промышленности области завершился пятый отбор на предоставление указанной субсидии. Средства получили ООО «Белгородские яблоки» в Новооскольском горокруге на создание фруктового сада с капельным орошением, ООО «Яковлевский комбикормовый завод» на реконструкцию предприятия.

Также субсидии получили ООО «РАДОМ» на строительство нового корпуса, ООО «БЕЛ ОРГАНИКА», СССПСПОК «Корочанские сады», ООО «СтеклоДизайн», ООО «Советское», ООО «Еда будущего», ООО «Волосовский Комбикормовый Завод», ООО «Эдвансд Фармасьютикалс», ООО «Флексо-Пак». Последняя компания построила новые производственные здания типографии.

Указанным предприятиям предоставят деньги в качестве компенсации затрат. Общая сумма субсидий превысила 358,5 млн рублей.

Белгородские предприниматели получили 560 млн рублей субсидий
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Предприниматели#Предприятие#Экономика#Субсидия
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