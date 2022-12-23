В Белгороде открыли пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих

Об открытии пунктов приёма подарков для военнослужащих ранее говорил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего в регионе будут работать 15 пунктов. Передать поздравления смогут жители Алексеевского, Грайворонского, Губкинского, Яковлевского, Старооскольского, Новооскольского горокругов и Белгородского, Борисовского, Корочанского, Ракитянского, Чернянского районов.