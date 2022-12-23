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В Белгороде открыли пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих

Сегодня, 14:52
Фото: мэрия Белгорода
В областной столице заработали три пункта приёма подарков. Каждый желающий может передать новогоднее поздравление и поддержать военнослужащих, сообщили в мэрии.

В Белгороде открыли три пункта приёма новогодних подарков для участников спецоперации. Отправить поздравление и поддержать военнослужащих может каждый желающий.

Пункты приёма открыты на следующих площадках:

  • ТРЦ «Рио», пр. Б. Хмельницкого, 164;
  • ТЦ «Мега Гринн», пр. Б. Хмельницкого, 137т;
  • Новогодняя ярмарка на Солнечных часах.

Об открытии пунктов приёма подарков для военнослужащих ранее говорил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Всего в регионе будут работать 15 пунктов. Передать поздравления смогут жители Алексеевского, Грайворонского, Губкинского, Яковлевского, Старооскольского, Новооскольского горокругов и Белгородского, Борисовского, Корочанского, Ракитянского, Чернянского районов.

В Белгородской области открываются пункты приёма подарков для военнослужащих
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