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Участникам СВО провели экскурсию по Белгороду

Сегодня, 16:24
Фото: соцсети Вадима Радченко
Культурный выходной прошёл в музеях областного центра. Инициатором просвещения служащих стал председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко

Сегодня мужчинам, служащим в Белгородской области, устроили культурный выходной. Они посетили музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», государственный художественный музей, посмотрели на украшенную Соборную площадь во главе с ёлкой.

Инициатором культурного просвещения стал председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко. По его словам, сейчас границы нашей области защищают жители Кемеровской, Московской, Самарской и Брянской областей, а также Чувашской Республики. У них не было возможности познакомиться с культурой Белгорода и области — это решили исправить.

Несправедливо, если кроме военно-полевой жизни они не увидят наших достопримечательностей и не познакомятся с городом воинский славы.
Вадим Радченко
Фото: соцсети Вадима Радченко
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вадим радченко#Депутаты#Культура#Музе-диорама#Достопримечательности белгорода#Белгородский художественный музей
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