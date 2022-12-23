Участникам СВО провели экскурсию по Белгороду

Сегодня мужчинам, служащим в Белгородской области, устроили культурный выходной. Они посетили музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление», государственный художественный музей, посмотрели на украшенную Соборную площадь во главе с ёлкой.
Инициатором культурного просвещения стал председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко. По его словам, сейчас границы нашей области защищают жители Кемеровской, Московской, Самарской и Брянской областей, а также Чувашской Республики. У них не было возможности познакомиться с культурой Белгорода и области — это решили исправить.
Несправедливо, если кроме военно-полевой жизни они не увидят наших достопримечательностей и не познакомятся с городом воинский славы.
Вадим Радченко