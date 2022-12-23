Участникам СВО провели экскурсию по Белгороду

Инициатором культурного просвещения стал председатель Белгородского горсовета Вадим Радченко. По его словам, сейчас границы нашей области защищают жители Кемеровской, Московской, Самарской и Брянской областей, а также Чувашской Республики. У них не было возможности познакомиться с культурой Белгорода и области — это решили исправить.