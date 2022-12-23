Стойленцы определили победителей программы «Молодой специалист» 2022 года

Мероприятие направлено на развитие и профессиональное становление перспективной молодежи в возрасте до 30 лет с высшим образованием на предприятиях сырьевого дивизиона компании — СГОКе, Стагдоке и Доломите.
Программа рассчитана на два года. В течение этого года участники побывали на экскурсиях по предприятиям, прошли тренинги, прослушали семинары и лекции. В итоге семь лучших конкурсантов успешно защитили проекты, которые направлены на решение производственных задач по направлениям: технологическое, электроэнергетическое, транспортное и социально-экономическое. Работу направлений в секциях курировали эксперты-консультанты из числа руководителей Дивизиона Руда.
Победителями в этом году признаны специалист автотранспортного цеха СГОКа Сергей Литвинов, машинисту бульдозера автоцеха СГОКа Владимир Черепанов, мастер производственного цеха Стагдока Владимир Дудник, специалист отдела технического контроля Стагдока Екатерина Миронова, электрослесарь цеха автоматизации и метрологии СГОКа Игорь Коливушка, лаборант химического анализа энергоцеха СГОКа Ангелина Сухарева и администратор проектного офиса стратегических проектов СГОКа Анастасия Васильева.
«Для молодых сотрудников — это отличная возможность проявить себя на старте карьеры, познакомиться с производством и технологиями на других предприятиях компании, почерпнуть полезную информацию от общения с коллегами и руководителями, тем самым расширить кругозор и усилить свои профессиональные и лидерские качества, — прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
В торжественной обстановке лучших молодых специалистов предприятий отметили дипломами, премиями и корпоративными подарками.
В следующем году их ждут индивидуальные планы развития с мероприятиями по дальнейшему совершенствованию профессиональных, личностных и управленческих компетенций.
Всего за время действия программы «Молодой специалист» с 2015 года в ней поучаствовали около 300 сотрудников предприятий.