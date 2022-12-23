Стойленцы определили победителей программы «Молодой специалист» 2022 года

Программа рассчитана на два года. В течение этого года участники побывали на экскурсиях по предприятиям, прошли тренинги, прослушали семинары и лекции. В итоге семь лучших конкурсантов успешно защитили проекты, которые направлены на решение производственных задач по направлениям: технологическое, электроэнергетическое, транспортное и социально-экономическое. Работу направлений в секциях курировали эксперты-консультанты из числа руководителей Дивизиона Руда.