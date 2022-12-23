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Следком отказался комментировать ситуацию с уходом главы Вейделевского района

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
23 декабря Анатолий Тарасенко покинул пост главы администрации Вейделевского района. У силовых структур возникли претензии к его работе.

В региональном следкоме отказались прокомментировать «Бел.Ру» ситуацию с уходом с поста главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко.

Напомним, что об уходе с поста Тарасенко сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У силовых структур возникли претензии к работе чиновника. Какие именно, не уточняется.

Вейделевский район Тарасенко возглавлял с 2011 года. Врио главы района после его ухода будет Александр Алексеев, замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.

Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Вейделевский район#Силовики#Глава района#Следственный комитет
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Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков
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