Следком отказался комментировать ситуацию с уходом главы Вейделевского района

В региональном следкоме отказались прокомментировать «Бел.Ру» ситуацию с уходом с поста главы Вейделевского района Анатолия Тарасенко.
Напомним, что об уходе с поста Тарасенко сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. У силовых структур возникли претензии к работе чиновника. Какие именно, не уточняется.
Вейделевский район Тарасенко возглавлял с 2011 года. Врио главы района после его ухода будет Александр Алексеев, замглавы по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства.