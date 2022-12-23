Шесть компаний предложили участникам конкурса «Лучник Future» разработать проекты

Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе будет продолжаться до пятнадцатого января. На данный момент для участия зарегистрировалось восемьдесят пять команд, которые будут представлять двадцать городов России. Десятого февраля следующего года пройдет первый этап оценки и формирование шорт-листа. Принять участие в премии могут студенты, которые обучаются по следующим направлениям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.