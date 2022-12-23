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Шесть компаний предложили участникам конкурса «Лучник Future» разработать проекты

Сегодня, 13:24
В этом году студенческие команды, принимающие участие во всероссийском конкурсе «Лучник Future», будут выполнять задачи, поставленные партнерами премии. 6 коммерческих и общественных организаций предложили студентам разработать для них кампании. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.

Компания “Московский метрополитен” стала одним из партнеров конкурса «Лучник Future». Участникам предстоит разработать кампанию для привлечения к сервису Face Pay новых пользователей. Участникам премии предстоит поработать над формированием положительного имиджа сервиса и разработать коммуникационную стратегию, сообщает newsnn.ru.

Ассоциация грантодающих организаций “Форум Доноров” предложила студенческим командам в рамках конкурса поработать над коммуникационной кампанией проекта по поддержке развития российской науки, образования и просвещения филантропами.

Свою задачу перед участниками «Лучник Future» поставила компания “Ситикард” - студентам необходимо разработать стратегию вывода виртуальной транспортной карты (ВТК) на рынок Российской Федерации.

Задачу конкурсантам поставила и Трубная металлургическая компания. Студенческим командам предстоит создать концепт работы корпоративного радио для всех предприятий.

«Норильский никель» предложил студентам разработать коммуникационную кампанию по формированию положительного имиджа компании и привлечению молодой аудитории.

В рамках выполнения задачи от компании “Полюс Вернинское”, занимающейся золотодобычей, участникам нужно будет создать проект PR-кампании к 25-летнему юбилею предприятия, а также разработать план праздничных мероприятий.

На сайте конкурса можно ознакомиться с задачами конкурса более подробно.

Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе будет продолжаться до пятнадцатого января. На данный момент для участия зарегистрировалось восемьдесят пять команд, которые будут представлять двадцать городов России. Десятого февраля следующего года пройдет первый этап оценки и формирование шорт-листа. Принять участие в премии могут студенты, которые обучаются по следующим направлениям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями. 

Конкурс «Лучник Future» учредила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператором премии является коммуникационное агентство JM Communications.

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