Шесть компаний предложили участникам конкурса «Лучник Future» разработать проекты

Компания “Московский метрополитен” стала одним из партнеров конкурса «Лучник Future». Участникам предстоит разработать кампанию для привлечения к сервису Face Pay новых пользователей. Участникам премии предстоит поработать над формированием положительного имиджа сервиса и разработать коммуникационную стратегию, сообщает newsnn.ru.
Ассоциация грантодающих организаций “Форум Доноров” предложила студенческим командам в рамках конкурса поработать над коммуникационной кампанией проекта по поддержке развития российской науки, образования и просвещения филантропами.
Свою задачу перед участниками «Лучник Future» поставила компания “Ситикард” - студентам необходимо разработать стратегию вывода виртуальной транспортной карты (ВТК) на рынок Российской Федерации.
Задачу конкурсантам поставила и Трубная металлургическая компания. Студенческим командам предстоит создать концепт работы корпоративного радио для всех предприятий.
«Норильский никель» предложил студентам разработать коммуникационную кампанию по формированию положительного имиджа компании и привлечению молодой аудитории.
В рамках выполнения задачи от компании “Полюс Вернинское”, занимающейся золотодобычей, участникам нужно будет создать проект PR-кампании к 25-летнему юбилею предприятия, а также разработать план праздничных мероприятий.
На сайте конкурса можно ознакомиться с задачами конкурса более подробно.
Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе будет продолжаться до пятнадцатого января. На данный момент для участия зарегистрировалось восемьдесят пять команд, которые будут представлять двадцать городов России. Десятого февраля следующего года пройдет первый этап оценки и формирование шорт-листа. Принять участие в премии могут студенты, которые обучаются по следующим направлениям: связи с общественностью и реклама, маркетинг и менеджмент, телевидение, управление медиакоммуникациями.
Конкурс «Лучник Future» учредила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Оператором премии является коммуникационное агентство JM Communications.