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Пятерых россиян задержали из-за сотрудничества с СБУ

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Мужчин задержали в Пермском крае, в Еврейской автономной области и в Ростовской области, пишут «Новые известия» со ссылкой на ФСБ.

Пятерых россиян обвиняют в госизмене и шпионаже. Мужчин задержали в Пермском крае, в Еврейской АО и Ростовской области.

На территории Пермского края ФСБ пресекла действия группы, планировавшей теракты и диверсии в Перми. Организатор был членом экстремистской группы с 2019 года. В его отношении возбудили уголовное дело. Тогда он покинул Россию и уехал на Украину, где начал сотрудничество с СБУ. Позже он привлёк к противоправной деятельности ещё двоих человек.

В Еврейской АО задержали 35-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. Он шпионил в интересах украинских спецслужб. Мужчину задержали, когда он пытался сбежать на Украину.

В Ростовской области был задержан волгоградец, который хотел воевать на стороне ВСУ. Также в регионе поймали наводчика. Он передавал СБУ данные о местоположении российских войск.

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Ростовская область#Еврейская автономная область#Пермский край#ВСУ#Госизмена#Шпионаж#ФСБ#Происшествия
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