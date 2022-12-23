Пятерых россиян задержали из-за сотрудничества с СБУ

Пятерых россиян обвиняют в госизмене и шпионаже. Мужчин задержали в Пермском крае, в Еврейской АО и Ростовской области.
На территории Пермского края ФСБ пресекла действия группы, планировавшей теракты и диверсии в Перми. Организатор был членом экстремистской группы с 2019 года. В его отношении возбудили уголовное дело. Тогда он покинул Россию и уехал на Украину, где начал сотрудничество с СБУ. Позже он привлёк к противоправной деятельности ещё двоих человек.
В Еврейской АО задержали 35-летнего россиянина по подозрению в государственной измене. Он шпионил в интересах украинских спецслужб. Мужчину задержали, когда он пытался сбежать на Украину.
В Ростовской области был задержан волгоградец, который хотел воевать на стороне ВСУ. Также в регионе поймали наводчика. Он передавал СБУ данные о местоположении российских войск.