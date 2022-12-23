Поезд Деда Мороза проехал мимо ещё одного приграничного города

Новогодний поезд Деда Мороза должен был посетить и Белгородскую область. В октябре стало известно, что волшебный состав остановится в Белгороде и Старом Осколе. Однако ближе к назначенной встрече на сайте проекта и на карте РЖД городов не оказалось. Комментировать эту ситуацию пресс-служба ЮВЖД не стала.