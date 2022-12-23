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Поезд Деда Мороза проехал мимо ещё одного приграничного города

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
Праздничного состава с главным новогодним волшебником не дождались брянские дети. Местные жители смогли лишь запечатлеть проходящий мимо поезд. Горожане и дети надеялись, что Дед Мороз остановится в городе, однако встречу отменили в целях безопасности, сообщают «Брянские новости».

Новогодний поезд Деда Мороза не остановился в Брянске. Хотя многие жители, особенно дети, надеялись на встречу с волшебником. Билеты раскупили очень быстро, но мероприятие отменили в целях безопасности.

Новогодний поезд Деда Мороза должен был посетить и Белгородскую область. В октябре стало известно, что волшебный состав остановится в Белгороде и Старом Осколе. Однако ближе к назначенной встрече на сайте проекта и на карте РЖД городов не оказалось. Комментировать эту ситуацию пресс-служба ЮВЖД не стала.

В ЮВЖД отказались комментировать отсутствие Белгорода в маршруте поезда Деда Мороза
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#София Чугай#Общество#Черноземье#Брянск#Поезд#Дед мороз#Дети
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