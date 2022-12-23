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Отставка Тарасенко, гибель школьницы в Белгороде и отдых на Новый год: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Глава Вейделевского района покинул пост, в Белгороде погибла ученица гимназии № 3, а Гладков ответил, будут ли отдыхать белгородцы 31 декабря.

Отставка Тарасенко

Глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко покинул пост по собственному желанию. У силовых структур к уже бывшему чиновнику возникли претензии. Какие именно, не сообщалось.

Тарасенко руководил районом с 2011 года. Известно, что его заменит Александр Алексеев. Руководить муниципалитетом он будет временно. Нового главу выберут 22 февраля.

Следком отказался комментировать ситуацию с уходом главы Вейделевского района
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Гибель школьницы

В Белгороде погибла ученица гимназии № 3. Смерть ребёнка подтвердили в городском управлении образования. 

Как сообщил «Бел.Ру» источник, знакомый с ситуацией, школьница умерла не сразу, а спустя несколько дней. Причиной её смерти назвали падение с высоты. Никакой информации о происшествии больше нет.

В Белгороде погибла школьница
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Отдых 31 декабря

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, будут ли белгородцы отдыхать 31 декабря. Так было в прошлом году. Этим вопросом заинтересовалась белгородка и обратилась к главе региона.

Чиновник заявил, что беспокоиться не стоит, выходной людям дадут. Гарантия отдыха состоит ещё и в том, что в этом году 31 декабря выпадает на субботу.

Будут ли белгородцы отдыхать 31 декабря?
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#Наталья Корявых#Итоги#Белгородская область#Вейделевский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Анатолий Тарасенко#Смерть ребёнка#Новогодние праздники#Отставка
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