Отставка Тарасенко, гибель школьницы в Белгороде и отдых на Новый год: итоги дня

Отставка Тарасенко
Глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко покинул пост по собственному желанию. У силовых структур к уже бывшему чиновнику возникли претензии. Какие именно, не сообщалось.
Тарасенко руководил районом с 2011 года. Известно, что его заменит Александр Алексеев. Руководить муниципалитетом он будет временно. Нового главу выберут 22 февраля.
Гибель школьницы
В Белгороде погибла ученица гимназии № 3. Смерть ребёнка подтвердили в городском управлении образования.
Как сообщил «Бел.Ру» источник, знакомый с ситуацией, школьница умерла не сразу, а спустя несколько дней. Причиной её смерти назвали падение с высоты. Никакой информации о происшествии больше нет.
Отдых 31 декабря
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, будут ли белгородцы отдыхать 31 декабря. Так было в прошлом году. Этим вопросом заинтересовалась белгородка и обратилась к главе региона.
Чиновник заявил, что беспокоиться не стоит, выходной людям дадут. Гарантия отдыха состоит ещё и в том, что в этом году 31 декабря выпадает на субботу.