Никитина: Белгородская область - мясная столица России

Никитина также отметила, что все три региона являются наиболее уязвимыми с точки зрения биологической и продовольственной безопасности. Исторически через территорию трёх регионов проходят миграционные пути диких животных и птиц. В том числе риски Белгородчины напрямую связаны с близостью границы.