Никитина: Белгородская область - мясная столица России

По словам Никитиной, все три региона, которые обслуживает ведомство, являются регионами с развитым сельскохозяйственным производством.
Белгородскую область можно охарактеризовать как мясную столицу, Липецкую область - как регион, в котором развита отрасль растениеводства, а Воронежскую область - с развитой отраслью молочной индустрии.
Елена Никитина
По вырабатываемой суммарной продукции Белгородская область занимает в российском рейтинге третье место. Воронежская область — пятое место, а Липецкая — 12-е. Суммарный потенциал по производству сельскохозяйственной продукции оценивается в 642 млрд рублей.
Это значительный вклад в экономику Российской Федерации. Контроль за оборотом и перемещением такой продукции требует нашего пристального внимания.
Елена Никитина
Никитина также отметила, что все три региона являются наиболее уязвимыми с точки зрения биологической и продовольственной безопасности. Исторически через территорию трёх регионов проходят миграционные пути диких животных и птиц. В том числе риски Белгородчины напрямую связаны с близостью границы.
У нас на сравнительно небольшой территории сконцентрировано большое количество сельскохозяйственных животных и птиц. В случае заноса опасного заболевания риски значительно потерять или полностью утратить отрасль свиноводства и птицеводства сложно переоценить. Поэтому основными задачами управления Россельхознадзора являются правильная организация работы в сложной геополитической ситуации для того, чтобы риски заноса опасных карантинных заболеваний как для животных, так и для растений свести к минимуму.
Елена Никитина