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На границе Белгородской области с ЛНР установили фитосанитарный и ветеринарный посты

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
Об этом сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям Елена Никитина. В настоящее время фитосанитарные и ветеринарные посты работают на базе МАПП «Ровеньки».

По словам Никитиной, в настоящее время все международные пункты пропуска, через которые ранее осуществлялся санитарный и ветеринарный контроль ввозимой продукции, закрыты.

Тем не менее, на базе МАПП «Ровеньки» (которая юридически не осуществляет различные виды надзора и не существует официально как граница), в данном бывшем пункте пропуска организован фитосанитарный и ветеринарный посты, на которых осуществляется контроль продукции, входящей на территорию Белгородской области из ЛНР.

Напомним, Никитина также рассказала, что в Белгородскую область могут попасть заболевания для животных и для растений из ЛНР.

 

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#Город#Белгородская область#Санитарный контроль#Россельхознадзор#Мапп ровеньки#Кристина Семенчук
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