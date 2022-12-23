На границе Белгородской области с ЛНР установили фитосанитарный и ветеринарный посты

По словам Никитиной, в настоящее время все международные пункты пропуска, через которые ранее осуществлялся санитарный и ветеринарный контроль ввозимой продукции, закрыты.
Тем не менее, на базе МАПП «Ровеньки» (которая юридически не осуществляет различные виды надзора и не существует официально как граница), в данном бывшем пункте пропуска организован фитосанитарный и ветеринарный посты, на которых осуществляется контроль продукции, входящей на территорию Белгородской области из ЛНР.
Напомним, Никитина также рассказала, что в Белгородскую область могут попасть заболевания для животных и для растений из ЛНР.