На белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем допустимо по нацпроекту

Одним из основных показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) является снижение смертности населения в результате ДТП — показатель риска должен составить к 2024 году 1,69 погибших на 10 тысяч машин. Иными словами, через два года погибнуть на дорогах Белгородской области должны не более 105 человек.
Что касается года текущего, то, согласно нацпроекту «БКД», транспортный риск в регионе не должен был превысить 1,93 на 10 тысяч, или, иными словами, в ДТП должно было быть не более 121 погибшего.
На данный же момент на дорогах Белгородской области погибли уже 150 человек — на 29 человек больше допустимого по нацпроекту.
Как уточнили в правительстве, основными причинами увеличения числа ДТП являются несоответствие скоростного режима, наезды на пешеходов и несоблюдение очередности проезда перекрестков.
Чтобы снизить аварийность на дорогах, правительство планирует установку 11 светофоров, обустройство 40 километров освещения и 35 километров барьерного ограждения, а также модернизацию 149 камер фиксации скорости. Кроме того, уже были проведены выездные совещания с представителями исполнительной власти, местных администраций, а также федеральных органов и ведомств.
В рамках указанных мероприятий удалось на практике проработать типовые недостатки в организации дорожного движения, обменяться опытом с заинтересованными ведомствами, а также организовать тестирование и курсы по повышению квалификации должностных лиц, ответственных за организацию и безопасность дорожного движения в муниципальных образованиях.
Пресс-служба правительства региона