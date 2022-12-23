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Московская компания с кипрскими корнями требует с «Белзнака» 67 млн рублей

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Рови Факторинг Плюс»: московская компания с кипрским совладельцем требует от белгородского «Белзнака» 67 млн рублей, в том числе за просрочку по оплате долга.
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Суд

Так, ООО «Рови Факторинг Плюс» заявляет, что «Белзак» должен ему 67 млн рублей долга по договору купли-продажи нефтепродуктов от января прошлого года. Кроме того, от белгородской компании требуют 4,2 млн рублей неустойки за просрочку оплаты.

Судебное заседание пройдёт 30 января следующего года. Определение подписала судья Хайло Е.А.

ООО «Рови Факторинг Плюс» получила в 2021 году 141,6 млн рублей чистой прибыли. 51% уставного капитала фирмы, согласно данным аналитической системы «СПАРК», владеет некая расположенная на Кипре компания «Кеннеди Бизнес Центр».

Компания «Белзнак» является одним из подрядчиков, который занимается ремонтом дорог в Белгородской области. Областное управление дорожного хозяйства и транспорта заключило с компанией два госконтракта на 102,5 млн рублей и 74,6 млн рублей.

«Белзнак» был зарегистрирован в посёлке Пролетарском Ракитянского района. Генеральный директор и бенефициар — Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей. 

К белгородским подрядчикам по ремонту дорог подали иски в суд из-за долгов
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