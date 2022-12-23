Московская компания с кипрскими корнями требует с «Белзнака» 67 млн рублей

Так, ООО «Рови Факторинг Плюс» заявляет, что «Белзак» должен ему 67 млн рублей долга по договору купли-продажи нефтепродуктов от января прошлого года. Кроме того, от белгородской компании требуют 4,2 млн рублей неустойки за просрочку оплаты.