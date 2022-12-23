Михаил Пореченков приехал к жителям обстреливаемого белгородского села

Михаил Пореченков побывал в Шебекинском горокруге и встретился с жителями Середы. Им приходится жить в санатории, поскольку село ежедневно обстреливают.
Как отметил глава горокруга Жданов, вопрос с переселением прорабатывается на федеральном уровне, но пока селян пришлось разместить в санатории. Чиновник сказал, что встреча с народным артистом стала приятным моментом в преддверии новогодних праздников.
Напомним, актёр накануне возложил цветы в сквере «Айсберг» в Шебекино. Также он побывал в Белгороде в музее-диораме.