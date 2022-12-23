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Михаил Пореченков приехал к жителям обстреливаемого белгородского села

Сегодня, 07:42
Фото: страница Владимира Жданова ВК
Актёр побывал в Шебекинском горокруге и зашёл в гости в санаторий к жителям Середы: населённый пункт постоянно находится под обстрелами. О визите народного артиста сообщил глава муниципалитета Владимир Жданов.

Михаил Пореченков побывал в Шебекинском горокруге и встретился с жителями Середы. Им приходится жить в санатории, поскольку село ежедневно обстреливают.

Как отметил глава горокруга Жданов, вопрос с переселением прорабатывается на федеральном уровне, но пока селян пришлось разместить в санатории. Чиновник сказал, что встреча с народным артистом стала приятным моментом в преддверии новогодних праздников.

Напомним, актёр накануне возложил цветы в сквере «Айсберг» в Шебекино. Также он побывал в Белгороде в музее-диораме.

Фото: страница Владимира Жданова ВК
Актёр Михаил Пореченков снова приехал в Белгородскую область
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#Наталья Корявых#Общество#Середа#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Белгород#Михаил Пореченков#Обстрелы#Визит
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