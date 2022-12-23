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Гражданских врачей в Белгороде начнут обучать военно-полевой хирургии

Сегодня, 12:42
Фото: правительство Белгородской области
Для ординаторов мединститута в БелГУ введут соответствующий курс с нового учебного года, сообщили в региональном правительстве.

Белгородские студенты-медики будут изучать военно-полевую хирургию со следующего учебного года. Соответствующий курс введут в мединституте БелГУ. Уточняется, что это распространяется на ординаторов специальности «Лечебное дело».

Программу курса уже разработали, она находится на согласовании. Курс включает 12 часов лекций и 16 часов практических занятий на симуляторах. Восемь часов выделили на самостоятельную работу.

Вести занятия будут сотрудники кафедры госпитальной и факультетской хирургии, у которых есть опыт оказания помощи военнослужащим на базе горбольницы № 2. Они также проходили курсы в военно-медицинской академии им. Кирова.

На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Белгороде построят военный госпиталь. Медучреждение должно появиться в областном центре до 2027 года. 

Фото: правительство Белгородской области
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#Военная медицина#Хирургия#Обучение#Наталья Корявых#Медицина#Белгородская область#Белгород#Университет#Курсы
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