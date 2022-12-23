ГОЧС Белгорода потратило на проживание украинских беженцев 10,85 млн рублей

Четыре контракта по оказанию услуг «временного социально-бытового обустройства жителей Украины, покинувших место жительства» появились на госзакупках.
Стоимость контрактов по отдельности составляет 504 тысячи, 3,6 млн, 3,5 млн и 3,1 млн рублей. Общая сумма контрактов — 10,85 млн рублей.
Согласно документам одного из контрактов, стоимость проживания в сутки для взрослого составила 1600 рублей, для ребёнка — 1900 рублей. Размещали людей с 1 по 30 ноября в гостинице «Белгород».
Напомним, что в ходе 56-й сессии горсовета Белгорода 20 декабря на 103 млн рублей увеличили субвенции на содержание беженцев.
В августе же на проживание беженцев в гостинице «Амакс» потратили 19 млн рублей. Стоимость проживания одного человека в сутки составила 1900 рублей (900 рублей за проживание и 1000 рублей за питание).