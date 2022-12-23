Где не купишь алкоголь после 16:00 в Белгородской области: смотрите на карте «Бел.Ру»

В нескольких приграничных районах Белгородской области ограничили продажу спиртного. Закон приняли депутаты Белгородской облдумы. Изменения внесли для снижения доступности алкогольной продукции для населения, а также для обеспечения безопасности жителей отдалённых приграничных территорий в период проведения спецоперации.