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Где не купишь алкоголь после 16:00 в Белгородской области: смотрите на карте «Бел.Ру»

Сегодня, 14:21
Фото: Bel.ru
«Бел.Ру» создало карту населённых пунктов области, где после 16:00 нельзя купить спиртное.

В нескольких приграничных районах Белгородской области ограничили продажу спиртного. Закон приняли депутаты Белгородской облдумы. Изменения внесли для снижения доступности алкогольной продукции для населения, а также для обеспечения безопасности жителей отдалённых приграничных территорий в период проведения спецоперации.

Отметим, что жители приграничных населённых пунктов смогут купить алкоголь с 11:00 до 16:00. Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Увидеть, в каких районах будут действовать временные ограничения, можно на карте «Бел.Ру».

В части приграничных районов Белгородской области ограничили продажу спиртного
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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Продажа алкоголя#Приграничный район#Карта#Алина Харина
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