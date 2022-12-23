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Чиновника под Белгородом оштрафовали за неисполнение требований прокуратуры

Сегодня, 15:21
Фото: 1MI
Поводом стали нарушения, выявленные при строительстве и вводе в эксплуатацию КНС в Новой Таволжанке. Прокуратура внесла представление по факту, однако осталась недовольна формальностью его рассмотрения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При строительстве и вводе в эксплуатацию канализационной насосной станции в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга выявили многочисленные нарушения. В связи с эти в июне главе муниципалитета внесли представление.

Однако информация о рассмотрении представления поступила в надзорное ведомство с грубым нарушением сроков. Также в прокуратуре заявили, что информация носила формальный характер.

В итоге под административное дело попал первый замглавы — руководитель аппарата администрации Шебекинского городского округа. В прокуратуре заявили, что он «умышленно не исполнил законные требования, вытекающие из его полномочий».

Должностное лицо признали виновным, его оштрафовали. Сумму в прокуратуре не назвали. По ст. 17.7 КоАП РФ для должностных лиц штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Прокуратура#Представление#Штраф
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