Чиновника под Белгородом оштрафовали за неисполнение требований прокуратуры

При строительстве и вводе в эксплуатацию канализационной насосной станции в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга выявили многочисленные нарушения. В связи с эти в июне главе муниципалитета внесли представление.
Однако информация о рассмотрении представления поступила в надзорное ведомство с грубым нарушением сроков. Также в прокуратуре заявили, что информация носила формальный характер.
В итоге под административное дело попал первый замглавы — руководитель аппарата администрации Шебекинского городского округа. В прокуратуре заявили, что он «умышленно не исполнил законные требования, вытекающие из его полномочий».
Должностное лицо признали виновным, его оштрафовали. Сумму в прокуратуре не назвали. По ст. 17.7 КоАП РФ для должностных лиц штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.