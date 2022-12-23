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Больше 60% белгородцев довольны состоянием дорог в регионе

Сегодня, 13:04
Фото: правительство Белгородской области
Белгородская область вошла в число лидеров по степени удовлетворённости населения дорогами. Опрос проводил ВЦИОМ, сообщили в региональном правительстве.
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Дороги

63% белгородцев довольны состоянием дорог в регионе. Область вошла в число лидеров по степени удовлетворённости населения дорогами, согласно данным опроса ВЦИОМ.

Аналогичный опрос проводился и в прошлом году. Количество удовлетворённых дорогами белгородцев выросло на 2%. Интересно, что в среднем по стране показатель составляет 52%.

По мнению жителей, самые лучшие дороги находятся в Чечне. Их состоянием довольны 86% людей в регионе. Также в тройке лидеров — Севастополь и Крым.

Как правило, опрошенные говорили, что положительными изменениями стали увеличение объёма и качества ремонта дорог, строительство новых трасс. Показатель удовлетворенности был включён в паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Социальный опрос#Качество дорог#Общество#Дороги#Касается каждого
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