Больше 60% белгородцев довольны состоянием дорог в регионе

63% белгородцев довольны состоянием дорог в регионе. Область вошла в число лидеров по степени удовлетворённости населения дорогами, согласно данным опроса ВЦИОМ.
Аналогичный опрос проводился и в прошлом году. Количество удовлетворённых дорогами белгородцев выросло на 2%. Интересно, что в среднем по стране показатель составляет 52%.
По мнению жителей, самые лучшие дороги находятся в Чечне. Их состоянием довольны 86% людей в регионе. Также в тройке лидеров — Севастополь и Крым.
Как правило, опрошенные говорили, что положительными изменениями стали увеличение объёма и качества ремонта дорог, строительство новых трасс. Показатель удовлетворенности был включён в паспорт нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году.