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Больницу в Белгородской области затопило из-за неотремонтированной крыши

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Прокуратура провела проверку и подтвердила нарушения. К ответственности привлекли руководителя УКС области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Стационар Прохоровской ЦРБ затопило из-за ненадлежащего ремонта крыши. Нарушения законодательства при выполнении капремонта обнаружила прокуратура. Главе областного УКС внесли представление за бездействие.

Правоохранители занялись проверкой объекта после публикаций в СМИ. Как выяснилось, подрядчик нарушил сроки ремонта, что и привело к тому, что помещения в больнице повредили осадки.

20 октября прокурор внёс представление главе управления капитального строительства. После рассмотрения акта реагирования виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

По состоянию на 22 декабря крышу отремонтировали. Теперь ремонтные работы ведутся внутри медучреждения.

Районную ЦРБ в Белгородской области капитально отремонтируют до конца года
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#Белгородская область#Прохоровский район#Прокуратура#Проверки#Наталья Корявых#Общество#УКС#Прохоровская ЦРБ
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