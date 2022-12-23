Больницу в Белгородской области затопило из-за неотремонтированной крыши

Стационар Прохоровской ЦРБ затопило из-за ненадлежащего ремонта крыши. Нарушения законодательства при выполнении капремонта обнаружила прокуратура. Главе областного УКС внесли представление за бездействие.
Правоохранители занялись проверкой объекта после публикаций в СМИ. Как выяснилось, подрядчик нарушил сроки ремонта, что и привело к тому, что помещения в больнице повредили осадки.
20 октября прокурор внёс представление главе управления капитального строительства. После рассмотрения акта реагирования виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
По состоянию на 22 декабря крышу отремонтировали. Теперь ремонтные работы ведутся внутри медучреждения.