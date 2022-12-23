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Белгородцы сообщили об оцеплении здания Россельхознадзора

Сегодня, 12:01
Фото: «Белгородский андеграунд»
Причиной оцепления стали якобы сообщения о минировании здания. Фото с места инцидента публикует телеграм-канал «Белгородский андеграунд».

По сообщениям очевидцев, здание Россельхознадзора в Белгороде на улице Щорса оцеплено. Причиной стали якобы полученные сообщения о минировании.

Официального подтверждения информации пока не было. Специальные службы работают на месте. Подробности уточняются.

В конце ноября после сообщений о минировании эвакуировали людей из поликлиники № 1. Пациентов тогда попросили подождать на улице из-за «подозрительного предмета».

В октябре в правительство области поступило сообщение о минировании здания. Эти данные проверяли спецслужбы, угроза не подтвердилась. 

Фото: «Белгородский андеграунд»
В здание правительства Белгородской области поступило сообщение о минировании
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#Наталья Корявых#Минирование#Белгород#Спецслужбы#Город#Проверка#Россельхознадзор
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