Белгородцы сообщили об оцеплении здания Россельхознадзора

По сообщениям очевидцев, здание Россельхознадзора в Белгороде на улице Щорса оцеплено. Причиной стали якобы полученные сообщения о минировании.
Официального подтверждения информации пока не было. Специальные службы работают на месте. Подробности уточняются.
В конце ноября после сообщений о минировании эвакуировали людей из поликлиники № 1. Пациентов тогда попросили подождать на улице из-за «подозрительного предмета».
В октябре в правительство области поступило сообщение о минировании здания. Эти данные проверяли спецслужбы, угроза не подтвердилась.