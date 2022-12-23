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Белгородцы определили лучший туристический объект региона

Сегодня, 06:55
Фото: Ия Подзолкова в ВК
Голосование продолжалось три недели, участвовало в нём более 20 тыс. человек, рассказала начальник регионального управления туризма Ия Подзолкова. Туристические объекты, занявшие первые три места, расположены в Корочанском и Краснояружском районах, Новооскольском горокруге.

В Белгородской области три недели продолжалось онлайн-голосование за лучший туристический объект. В нём участвовало более 20 тысяч человек.

В итоге лучшим туристическим объектом признали город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе. На втором месте — музей имени Первой конной армии в Новооскольском горокруге, а на третьем — историко-культурный комплекс «Новая Слобода» в Краснояружском районе.

Ранее о конкурсе объявили в региональном правительстве. На звание лучшего туристического объекта среди прочих претендовали исторический парк «Белгородская черта» в Белгородском районе, мельница Баркова в Волоконовском районе, парк «Ключи» в Прохоровском районе, Холковские подземные пещеры в Чернянском районе.

В Белгородской области объявят лучшую достопримечательность региона
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Ия Подзолкова#Достопримечательность#Туризм#Голосование
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