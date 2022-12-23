Белгородцы определили лучший туристический объект региона

Голосование продолжалось три недели, участвовало в нём более 20 тыс. человек, рассказала начальник регионального управления туризма Ия Подзолкова. Туристические объекты, занявшие первые три места, расположены в Корочанском и Краснояружском районах, Новооскольском горокруге.