Белгородцы определили лучший туристический объект региона

В Белгородской области три недели продолжалось онлайн-голосование за лучший туристический объект. В нём участвовало более 20 тысяч человек.
В итоге лучшим туристическим объектом признали город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе. На втором месте — музей имени Первой конной армии в Новооскольском горокруге, а на третьем — историко-культурный комплекс «Новая Слобода» в Краснояружском районе.
Ранее о конкурсе объявили в региональном правительстве. На звание лучшего туристического объекта среди прочих претендовали исторический парк «Белгородская черта» в Белгородском районе, мельница Баркова в Волоконовском районе, парк «Ключи» в Прохоровском районе, Холковские подземные пещеры в Чернянском районе.