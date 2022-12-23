Белгородцы испугались последствий яркой подсветки телевышки

Мы даже провели опрос, чтобы узнать отношение белгородцев к новой подсветке. И многим она не понравилась — 42% из 1 382 респондентов считают, что сейчас любые крупные светящиеся объекты неуместны. И сегодня одна местных жительниц решила уточнить у главы области — не опасна ли такая подсветка башни в сегодняшнем «прифронтовом Белгороде»?