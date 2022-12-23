Белгородцы испугались последствий яркой подсветки телевышки

Напомним, 21 декабря в Белгороде проверяли новую подсветку для телебашни. Мы также ранее писали, что на телевышке планируют включить подсветку в цветах триколора.
Мы даже провели опрос, чтобы узнать отношение белгородцев к новой подсветке. И многим она не понравилась — 42% из 1 382 респондентов считают, что сейчас любые крупные светящиеся объекты неуместны. И сегодня одна местных жительниц решила уточнить у главы области — не опасна ли такая подсветка башни в сегодняшнем «прифронтовом Белгороде»?
В одном из телеграм-каналов опубликовано видео новой подсветки нашей телебашни. Очень красиво, ярко, празднично. Но сегодняшний Белгород можно назвать прифронтовым. Может, это опасно в данный момент? Всё-таки телебашня — не ёлка.
Татьяна, жительница Белгорода
По словам Вячеслава Гладкова, уровень рисков сейчас другой. Освещения они не касаются.
У меня нет информации, что это является притяжением нашего противника. Занимаемся тем, что несёт реальную пользу с точки зрения обеспечения безопасности людей.
Вячеслав Гладков