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Белгородцы испугались последствий яркой подсветки телевышки

Сегодня, 17:36
Фото: телеграм-канал Go31
Своими переживаниями с губернатором Вячеславом Гладковым поделилась одна из жительниц Белгорода. Но они оказались беспочвенными на сегодняшний день.

Напомним, 21 декабря в Белгороде проверяли новую подсветку для телебашни. Мы также ранее писали, что на телевышке планируют включить подсветку в цветах триколора.

Мы даже провели опрос, чтобы узнать отношение белгородцев к новой подсветке. И многим она не понравилась — 42% из 1 382 респондентов считают, что сейчас любые крупные светящиеся объекты неуместны. И сегодня одна местных жительниц решила уточнить у главы области — не опасна ли такая подсветка башни в сегодняшнем «прифронтовом Белгороде»?

В одном из телеграм-каналов опубликовано видео новой подсветки нашей телебашни. Очень красиво, ярко, празднично. Но сегодняшний Белгород можно назвать прифронтовым. Может, это опасно в данный момент? Всё-таки телебашня — не ёлка.
Татьяна, жительница Белгорода

По словам Вячеслава Гладкова, уровень рисков сейчас другой. Освещения они не касаются.

У меня нет информации, что это является притяжением нашего противника. Занимаемся тем, что несёт реальную пользу с точки зрения обеспечения безопасности людей.
Вячеслав Гладков
Видео: Телеграм-канал "Белгород-молния"
Телевышка в Белгороде окрасилась в новые цвета
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#Алина Харина#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Белгородская телевышка#Телевышка#Телебашня#Триколор#Видео
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