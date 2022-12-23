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Белгородцам предложили выйти 31 декабря на новогодний забег

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
Старт — 31 декабря в 23:20. Приветствуется праздничный образ. Темп забега «Ворвись в Новый год!» будет задавать Дед Мороз, он же сопроводит бегунов до Соборной площади, сообщили в пресс-службе городского управления физкультуры и спорта.

31 декабря в Белгороде состоится праздничный забег «Ворвись в Новый год!». Участникам предлагают придумать тематический образ и выйти на старт вместе с Дедом Морозом.

Сборы начнутся в парке Победы в 22:30. Старт будет дан в 23:20, и уже в 00:00 бегуны окажутся на Соборной площади. По окончании забега участникам вручат фирменные медали.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Напомним, что 1 января в 11:00 начнётся «Забег обещаний». Участникам предстоит пробежать 2023 метра.

Белгородцы смогут вновь поучаствовать в «Забеге обещаний» 1 января 2023 года
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