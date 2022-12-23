Белгородцам предложили выйти 31 декабря на новогодний забег

31 декабря в Белгороде состоится праздничный забег «Ворвись в Новый год!». Участникам предлагают придумать тематический образ и выйти на старт вместе с Дедом Морозом.
Сборы начнутся в парке Победы в 22:30. Старт будет дан в 23:20, и уже в 00:00 бегуны окажутся на Соборной площади. По окончании забега участникам вручат фирменные медали.
Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Напомним, что 1 января в 11:00 начнётся «Забег обещаний». Участникам предстоит пробежать 2023 метра.