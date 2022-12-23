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Белгородцам предложили купить запрещённую пиротехнику в Ленте со скидкой

Сегодня, 18:28
Фото: 1MI
Гипермаркет Лента выслал своим покупателям предложение о покупке запрещённой в Белгородской области пиротехники по скидке.

Ранее мы писали, что с 20 декабря в Белгородской области решили временно запретить продажу фейерверков и петард. Использование пиротехники на территории региона также запрещено. Такое ограничение продлится все новогодние праздники, вплоть до 20 января.

При этом сегодня, 23 декабря, покупателям гипермаркета Лента из Белгорода пришла рассылка с предложением купить пиротехнику со скидкой в 40%. Редакция ИА «Бел.Ру» также попала под рассылку с предложением запрещёнки.

Если в Ленте действительно продаётся запрещённая пиротехника, некоторые белгородцы наверняка готовы купить её даже втридорога, без скидок. Но смысла в этом, в любом случае, нет. Запуск также запрещён — для сохранения спокойствия местных жителей.

Самостоятельно мы пока не проверяли, насколько правдива продажа фейерверков и петард в Ленте, а также скидки на неё. Но одно скажем точно: попытка заманить людей в магазин необычная. Правда, чревата последствиями для её авторов и руководства сети.

Фото: Александра Склярова / 1MI
Фейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца января
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Фейерверки и петарды в Белгородской области запретили продавать до конца января
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#Алина Харина#Эксклюзив#Новости Белгорода#Общество#Город
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