Белгородцам предложили купить запрещённую пиротехнику в Ленте со скидкой

Ранее мы писали, что с 20 декабря в Белгородской области решили временно запретить продажу фейерверков и петард. Использование пиротехники на территории региона также запрещено. Такое ограничение продлится все новогодние праздники, вплоть до 20 января.
При этом сегодня, 23 декабря, покупателям гипермаркета Лента из Белгорода пришла рассылка с предложением купить пиротехнику со скидкой в 40%. Редакция ИА «Бел.Ру» также попала под рассылку с предложением запрещёнки.
Если в Ленте действительно продаётся запрещённая пиротехника, некоторые белгородцы наверняка готовы купить её даже втридорога, без скидок. Но смысла в этом, в любом случае, нет. Запуск также запрещён — для сохранения спокойствия местных жителей.
Самостоятельно мы пока не проверяли, насколько правдива продажа фейерверков и петард в Ленте, а также скидки на неё. Но одно скажем точно: попытка заманить людей в магазин необычная. Правда, чревата последствиями для её авторов и руководства сети.