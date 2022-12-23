Белгородские сотрудники ДПС спасли мужчину с инсультом

Полицейские ночью патрулировали город и обнаружили на остановке мужчину без сознания. Правоохранители вызвали скорую и стали приводить пострадавшего в чувство.
Мужчина пришёл в себя, смог назвать имя, возраст и адрес проживания. Только речь у белгородца была невнятной, а вспомнить, как оказался на остановке и что именно с ним произошло, он не смог.
Сейчас 39-летний житель посёлка Борисовка находится в больнице под наблюдением врачей.
Ранее в Разумном сотрудники ДПС помогли белгородцу с переломом ноги добраться до больницы. Житель Разумного поскользнулся и неудачно приземлился. Тогда по просьбе прохожих на помощь к пострадавшему пришли автоинспекторы. Они аккуратно посадили белгородца в служебную машину и довезли до ближайшего медучреждения.