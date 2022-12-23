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Белгородские сотрудники ДПС спасли мужчину с инсультом

Сегодня, 14:38
Фото: МВД Медиа
Автоинспекторы во время патрулирования города обнаружили мужчину без сознания на остановке. Полицейские вызвали скорую помощь и попытались помочь ему. По всем признакам у белгородца случился инсульт, сообщили в телеграм-канале «МВД Медиа».

Полицейские ночью патрулировали город и обнаружили на остановке мужчину без сознания. Правоохранители вызвали скорую и стали приводить пострадавшего в чувство.

Мужчина пришёл в себя, смог назвать имя, возраст и адрес проживания. Только речь у белгородца была невнятной, а вспомнить, как оказался на остановке и что именно с ним произошло, он не смог.

Сейчас 39-летний житель посёлка Борисовка находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее в Разумном сотрудники ДПС помогли белгородцу с переломом ноги добраться до больницы. Житель Разумного поскользнулся и неудачно приземлился. Тогда по просьбе прохожих на помощь к пострадавшему пришли автоинспекторы. Они аккуратно посадили белгородца в служебную машину и довезли до ближайшего медучреждения.

Белгородские автоинспекторы помогли доставить в больницу мужчину с переломом ноги
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Инсульт#Спасение#Автоинспекторы#ДПС
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