Белгородская команда «Близкие» выиграла Первую лигу КВН

Сборная Белгородской области «Близкие» стала победителем Первой лиги КВН. Турнир проходил в Перми несколько месяцев. Белгородцы в финале Первой лиги поделили первое место с командой «Евразия» из Челябинска — в игре они набрали равное количество баллов.