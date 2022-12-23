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Белгородская команда «Близкие» выиграла Первую лигу КВН

Сегодня, 05:15
Фото: https://vk.com/blizkiebelgorod
Белгородцы разделили первое место с командой из Челябинска «Евразия».
Сюжет
КВН

Сборная Белгородской области «Близкие» стала победителем Первой лиги КВН. Турнир проходил в Перми несколько месяцев. Белгородцы в финале Первой лиги поделили первое место с командой «Евразия» из Челябинска — в игре они набрали равное количество баллов.

Губернатор Белгородской области поддержал команду и заодно всю творческую молодёжь. Вячеслав Гладков радуется победам наших земляков и их возможностям реализовать свои творческие возможности.

В этом году наши выиграли все турниры, в которых участвовали: и Таврида-Арт, и Кубок мэра Москвы, и теперь в финале Первой лиги стали чемпионами. А значит будут на следующий год играть в Высшей лиге, а это значит, что наша творческая молодежь получает возможность реализовать свои безграничные творческие возможности и таланты. Я очень рад этому.
Вячеслав Гладков, губернатор

Теперь «Близкие» в 2023 году представят Белгородскую область в Высшей лиге. Ранее белгородцы получили главный приз «Кубка мэра Москвы».

Видео: соцсети КВН
Белгородская команда КВН «Близкие» выиграла Кубок мэра Москвы
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#Алина Харина#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Общество#КВН#Близкие#Первая лига#Первая лига КВН#Высшая лига#Видео
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